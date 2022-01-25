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30 هدفاً تكشف الإثارة في الكأس الفضية للبولو
30 هدفاً تكشف الإثارة في الكأس الفضية للبولو
الثلاثاء 25 يناير 13:24

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني من كأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو استمرار مسلسل الإثارة، حيث تضمن مباراتين الأولى جمعت بين فريق بنجاش وفريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عالية آل مكتوم وانتهت بفوز «إيه إم» بنتيجة 10 أهداف مقابل 6 أهداف ونصف، وجمعت المباراة الثانية بين فريق زيدان وفريق كلينوفا سكون وانتهت بفوز فريق زيدان 8-6.
وتختتم مباريات الدور التمهيدي الجمعة بلقاء يجمع بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور.
أما عن تفاصيل المباراة الأولى بين «أيه إم» وبنجاش، فقد بدأت بهدف مباغت أحرزه بابلو لاعب «أيه إم» ويرد بنجاش هدف بنيامين بانيللو لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق بنجاش بنصف جول وفي الشوط الثاني يسجل «أيه إم» 3 أهداف ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، وفي المقابل ينجح فريق بنجاش بإحراز هدفين، وفي الشوط الثالث يتكرر نفس السيناريو ولكن هذه المرة لصالح فريق بنجاش الذي يضيف لرصيده ثلاثية أخرى جميلة عن طريق بنيامين أوركيزي المتألق الذي سجل في هذه المباراة 9 أهداف، ليحقق لفريقه التقدم والفارق إلا أن فريق الشيحة عليا ينجح في تقليل الفارق الى نصف جول، بعد أن أحرز هدفيه الخامس والسادس.
ويشهد الشوط الرابع تفوقاً واضحاً لفريق «أيه إم»، ويحرز 3 أهداف وينتهي الشوط بنتيجة 9 أهداف مقابل ستة ونصف، ويشهد الشوط الخامس والأخير تسجيل «أيه إم» الهدف العاشر والأخير لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 10 مقابل ستة أهداف ونصف لبنجاش.

البولو
منتجع الحبتور للبولو
كأس البولو الفضي
ميثاء بنت محمد بن راشد
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