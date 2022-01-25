رابطة مشجعي بالميراس: الإمارات بلد آمن ووجهة رائعة لمونديال الأندية

أبوظبي (الاتحاد)

عبرت رابطة مشجعي نادي بالميراس البرازيلي في دبي، عن تطلعها لاستقبال فريقها المشارك في كأس العالم للأندية المقبلة في أبوظبي، وهي التي تسعى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمد الجماهير الراغبة بالحضور من البرازيل بالتفاصيل كافة، والمساعدة للظهور في الحدث المقبل.

وأكد جالوكو إيرفولينو، أحد مؤسسي هذه الرابطة، أن عدد المتابعين لحساب الرابطة ارتفع من 100 إلى 1800 مشجع، يرغبون بالحضور إلى الإمارات منذ تأهل الفريق للحدث المقبل، وقال: «من خلال وجودي هنا لمدة 13 عاماً، أخبر الجميع في البرازيل، بأن الإمارات بلد آمن للغاية، وممتاز للعيش، مع ضرورة التقيد بالعادات التي تختلف عما اعتدنا عليه في البرازيل، لكن بشكل مناسب للجميع».

وكشف إيرفولينو في موضوع أبرزه الموقع الرسمي لنادي بالميراس، عن أنه تعلق بالفريق منذ طفولته، وكان دائماً يحلم بمشاهدة فريقه في كأس العالم للأندية، وقال: «لم أستطع احتواء مشاعري عندما أعلن الفيفا في أكتوبر الماضي، إقامة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية في أبوظبي التي تقع على بعد 140 كيلومتراً من دبي، منذ تتويج الفريق بلقب كأس ليبرتادوريس في عام 1999، حلمت برؤيته في كأس العالم، حتى أنني وأبي نظرنا إلى تذاكر السفر إلى اليابان في ذلك الوقت، لكنها كانت باهظة الثمن للغاية، لكن في الوقت الحالي فإن الفريق سيكون قريباً مني للغاية في الإمارات، وسأتمكن من مشاهدته ومساعدة جماهير بالميراس على مشاهدته هنا أيضاً».

ويعمل جالوكو بالتعاون مع جيسيكا وباولو اللذين يعيشان في دبي أيضاً، على التعاون في مهام رابطة جماهير بالميراس في دبي، وحالياً يتولون تقديم نصائح ثقافية ومعلومات ذات صلة حول القواعد الصحية التي يجب على المشجعين الالتزام بها لدخول البلاد، وكيفية الوصول إلى الملاعب، وغيرها من المعلومات.

افتتح جالوكو هذه الرابطة في عام 2020، بعد تتويج الفريق وقتها بلقب كأس ليبرتادوريس، وقال: «لدينا الطموح لجعل هذه الرابطة تستمر في النمو حتى بعد كأس العالم، هناك المزيد والمزيد من البرازيليين الذين يعيشون هنا، وبالتالي، المزيد والمزيد من الناس من بالميراس، نريد مساحة ثابتة لمشاهدة الألعاب معاً ومساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً، بما في ذلك من البلدان المجاورة، أنا واثق من أن الإمارات ستسجل في تاريخ بالميراس، باعتبارها المكان الذي سنتوج به باللقب العالمي».