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نجم الجولف المصنف ثاني عالمياً في ضيافة إكسبو
نجم الجولف المصنف ثاني عالمياً في ضيافة إكسبو
الثلاثاء 25 يناير 13:00

دبي (الاتحاد) 
زار نجم الجولف كولين موريكاوا، المصنف ثاني عالمياً وحامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2021، إكسبو 2020 دبي، قبيل مشاركته المرتقبة في بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io.
ويعود اللاعب الأميركي إلى دبي مجدداً بعد الفوز الساحق الذي حققه في بطولة جولة دي بي وورلد في نوفمبر الماضي، ليواجه هذا الأسبوع اثنين من نظرائه المصنفين بين أفضل عشرة لاعبين في العالم في المنافسة التي تندرج ضمن سلسلة بطولات رولكس على أرض نادي الإمارات للجولف. حيث زار العديد من الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي قبل أن يخطف أنظار الزوار خلال أداء بعض الضربات أمام قبة الوصل الشهيرة.
واصطحب ابن الـ 24 عاماً في زيارته كأس إبريق كلاريت الشهير الذي رفعه عند الفوز بالبطولة المفتوحة في نادي رويال سانت جورج للجولف في إنجلترا العام الماضي. كما قام بزيارة خاصة إلى جناح بنك الإمارات دبي الوطني، حيث وقع سترة أحد مساعدي لاعبي الجولف العلب، قبل أن يختتم جولته بتأمل شلالات إكسبو السريالية المذهلة بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل.
ويستعد موريكاوا لمواجهة مجموعة من ألمع لاعبي الجولف في العالم وفي مقدمتهم المصنف الخامس عالمياً فيكتور هوفلاند وصاحب المركز الثامن عالمياً ماكلروي على أرض ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف هذا الأسبوع للتنافس على رفع كأس الدلة العربية الشهير. 

الجولف
بطولة دبي ديزت كلاسيك
اكسبو 2020
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