السومة و«المغتربون» و«ديبالا» يجددون دماء «نسور قاسيون»

مراد المصري (دبي)

كثف المنتخب السوري لكرة القدم تحضيراته، تمهيداً لمواجهة منتخبنا الوطني يوم غدٍ الخميس في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك مع اكتمال صفوفه بالعديد من الوجوه التي تجدد دماء «نسور قاسيون»، وفي مقدمتهم المهاجم عمر السومة الذي غاب عن لقاء الذهاب بداعي الإصابة، وعدد من اللاعبين المغتربين الذين تم استدعاؤهم للمرة الأولى، ومنهم حسام العايش، وملهم بابولي، إلى جانب عناصر شابة واعدة، منهم نجم المنتخب الأولمبي محمد ريحانية الملقب بـ «ديبالا»؛ نظراً للشبه بينه وبين الأرجنتيني باولو ديبالا.

ووصل السومة بالفعل إلى دبي، والتحق بالمعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب بقيادة المدرب الروماني تيتا فاليريو، وذلك مع نجاح مساعي المنتخب السوري بالحصول على موافقة الاتحاد الدولي «الفيفا» على ضم اللاعب حسام العايش للمرة الأولى، وهو المحترف في السويد، حيث ولد وتدرج هناك في فرق المراحل السنية، ويلعب في مركز الجناح، وسبق له اللعب لمنتخب السويد تحت 19 سنة، ولعب مباراة واحدة مع منتخب السويد الأول، وكانت مباراة ودية ضد فنلندا في 2019، وهو ما جعله يتقدم لطلب الانضمام للمنتخب السوري في ظل عدم خوضه أي مباراة رسمية، وحالياً يلعب مع نادي جوتنبرج السويدي.

كما انضم ملهم بابولي، المحترف بالدوري الكندي، إلى معسكر المنتخب السوري. وشهدت تدريبات المنتخب السوري وجود لاعبين محترفين خارج سوريا، أبرزهم عمر خربين لاعب الوحدة، وأياز عثمان المحترف في الدوري اليوناني وغيرهما.