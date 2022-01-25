الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
3 مباريات في كأس سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت
3 مباريات في كأس سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت
الثلاثاء 25 يناير 11:59


أبوظبي (وام)
تنطلق منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية ظهر الغد على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والتي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتستمر منافساتها حتى 4 فبراير المقبل بمشاركة 6 أندية. 

وستقام 3 مباريات في الجولة الافتتاحية غداً، حيث تكون البداية مع لقاء/را نون/ بولو مع فريق غنتوت، وذلك بملعب سلطان بن زايد، وفي المباراة الثانية سيلتقي فريقا بن دري، وانكورا/حامل اللقب/، وتختتم الجولة الافتتاحية بلقاء ساريسا وأبوظبي بولو، على أن تكون الجولة الثانية من تلك المرحلة يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير، والثالثة في الأول من فبراير، فيما سيقام الحفل الختامي في الرابع من فبراير المقبل.
وأكد حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن اللجنة انتهت من كافة الترتيبات التنظيمية والفنية لإنجاح البطولة في نسختها الثانية، تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعرفاناً لدوره ومساهمته في دعم تراث الإمارات في مختلف المجالات.. مشيراً إلى أن الختام سيشهد احتفالية خاصة بناء على توجيهات سمو رئيس النادي بعنوان/الوفاء لأهل العطاء/. 

ووجه المدير التنفيذي شكره باسم رئيس النادي لكافة الجهات التي تدعم مسيرة النادي، باعتبارهم شركاء النجاح، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيسي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونادي تراث الإمارات والشركات المساهمة.

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
البولو
فلاح بن زايد
آخر الأخبار
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©