3 مباريات في كأس سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت



أبوظبي (وام)

تنطلق منافسات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية ظهر الغد على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والتي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتستمر منافساتها حتى 4 فبراير المقبل بمشاركة 6 أندية.

وستقام 3 مباريات في الجولة الافتتاحية غداً، حيث تكون البداية مع لقاء/را نون/ بولو مع فريق غنتوت، وذلك بملعب سلطان بن زايد، وفي المباراة الثانية سيلتقي فريقا بن دري، وانكورا/حامل اللقب/، وتختتم الجولة الافتتاحية بلقاء ساريسا وأبوظبي بولو، على أن تكون الجولة الثانية من تلك المرحلة يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير، والثالثة في الأول من فبراير، فيما سيقام الحفل الختامي في الرابع من فبراير المقبل.

وأكد حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن اللجنة انتهت من كافة الترتيبات التنظيمية والفنية لإنجاح البطولة في نسختها الثانية، تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعرفاناً لدوره ومساهمته في دعم تراث الإمارات في مختلف المجالات.. مشيراً إلى أن الختام سيشهد احتفالية خاصة بناء على توجيهات سمو رئيس النادي بعنوان/الوفاء لأهل العطاء/.

ووجه المدير التنفيذي شكره باسم رئيس النادي لكافة الجهات التي تدعم مسيرة النادي، باعتبارهم شركاء النجاح، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيسي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونادي تراث الإمارات والشركات المساهمة.