«الراتب الكامل» عقبة أمام رحيل مارسيال عن «الشياطين»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعيش المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد أياماً غير سعيدة في «أولد ترافورد»، ولا تزال الرغبة في الرحيل هذا الشتاء تراوده، رغم مشاركته في المباراة الأخيرة لليونايتد ضد ويستهام (1/صفر) في الجولة 23 للدوري الإنجليزي «البريميرليج» وتقديمه أداءً طيباً. ويأمل مارسيال في موافقة إدارة النادي والألماني رالف رانجينك المدير الفني على رحيله قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية 31 يناير الجاري.

ولم يفقد نادي أشبيلية الإسباني الأمل في الحصول على خدمات مارسيال هذا الشتاء، على سبيل الإعارة، رغم فشله في محاولته الأولى التي قدم فيها عرضاً رفضه اليونايتد، ولم تتوقف المفاوضات بين الجانبين، بل إن شبكة «أسبن» أكدت أن هذا النجم الفرنسي يقترب بشدة من هذا النادي الأندلسي.

وفي الوقت نفسه، ظهر في الصورة نادي يوفينتوس الذي يسعى إلى تدعيم خط هجومه في ظل النقص العددي، بعد إصابة جناحه الخطير كييزا بالرباط الصليبي وابتعاده إلى نهاية الموسم، ويكثف هذا النادي الإيطالي بدوره مباحثاته هذا الأسبوع مع مسؤولي يونايتد، على أمل التوصل إلى إتفاق، غير أن الموقف لم يتضح حتى الآن، فيما يتعلق بالقرارالنهائي لليونايتد، وإن كانت بعض المصادرالصحفية تشير إلى أن إدارة «الشياطين الحمر» تطلب 5 ملايين يورو مقابل إعارته 6 أشهر، على أن يتحمل النادي الذي يريده «راتبه الكامل» طوال فترة الإعارة.

جدير بالذكر أن مارسيال اشتكى مراراً من عدم مشاركته في مباريات الفريق منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي، وطالب بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ولو على سبيل الإعارة، لأنه يريد أن يلعب بانتظام، حتى يتسنى له العودة مجدداً إلى منتخب بلاده، قبل نهائيات كأس العالم 2022 بقطر. ووجد مارسيال اهتماماً كبيراً من جانب أشبيلية الإسباني من أجل ضمه إلى صفوفه هذا الشتاء، ولكن الفريق الأندلسي وجد صعوبة في التفاوض مع إدارة اليونايتد لمغالاتها في طلباتها المادية.

ويلعب مارسيال لـ «الشياطين الحمر» منذ عام 2015، عندما جاء من موناكو الفرنسي مقابل 60 مليون يورو، ولكنه لم يتألق بشكل لافت، إلا في موسم 19/2020، وآخرهدف سجله مع اليونايتد يرجع تاريخه إلى 2 أكتوبرالماضي، وهو بالمناسبة، هدفه الوحيد هذا الموسم !.