«مجيب» بطل «تحضيري» كأس رئيس الدولة للخيول

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «مجيب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بطلاً لسباق تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، الذي أقيم في الحفل الثامن لنادي أبوظبي للفروسية.

وقاد الجواد «مجيب» البالغ من العمر خمس سنوات، والمنحدر من نسل «داحس» الفارس المخضرم ريتشارد مولن (46 عاماً)، بإشراف سالم الكتبي، في الشوط الرابع، لمسافة 2200 متر (شروط) وجائزته 100 ألف درهم، وسجل البطل 2:26:60 دقيقة.

وتألق الجواد «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس بشالارد، وقيادة ريتشارد مولن «ثنائية» بصورة لامعة في الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر (مبتدئة)، البالغة جائزته 80.000 درهم، ومسجلاً 1:24:56 دقيقة.

وحصد «أشتون تورتيس» لزياد كلداري، بإشراف المدرب السوداني إبراهيم أصيل، وقيادة باتريك دوبس، جائزة الشوط الرئيس على لقب سباق الرويس (للفئة الثالثة)، الذي أقيم في الشوط السادس، لمسافة 1200 متر، وجائزته 300.000 درهم، ومسجلاً 1:16:38 دقيقة.

وانتزع «جوال الريف» لسيف عشير المزروعي، بإشراف السوداني أبوبكر داوود، وقيادة أنطونيو فريزو، فوزاً خاطفاً في خامس الأشواط على لقب سباق كأس نادي أبوظبي الذهبية لمسافة 1600 متر (هيبة)، البالغة جائزته 125.000 درهم، ومسجلاً 1:45:18 دقيقة.

وافتتحت المهرة «البلقة» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو، سجلها من الانتصارات بفوز لافت في الشوط الأول لمسافة 1000 متر، على لقب جبل جيس البالغة جائزته 60.000 درهم، وسجلت ابنة «سنادك» 1:05:29 دقيقة.

وسجل «أيه أف رسام» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست اورتيل، وقيادة تاج أوشي، الفوز في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، على لقب جبل الفاية البالغة جائزته 60.000 درهم، من البداية للنهاية، ومسجلاً زمناً وقدره 1:04:76 دقيقة.

ومنح «مخرج» الثنائية لخالد خليفة النابودة والمدرب أرنست أورتيل والفارس تاج أوشي بفوز خاطف في الشوط الثالث على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 70.000 درهم، ومسجلاً 2:31:23 دقيقة.



قائمة الأبطال

1 البلقة

2 رسام

3 مخرج

4 مجيب

5 جوال الريف

6 أشتون توريتس

7 نبراس