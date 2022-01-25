27 محطة ترسم خريطة مشاركات «زوارق أبوظبي» في الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة من أجل موسم بحري جديد ومشاركات دولية قادمة للفريق على الأجندة العالمية في مختلف البطولات الحاضرة، والتي يتقدمها بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، بطولة العالم للدراجات المائية، وبطولة العالم لزوارق الإكس كات، وبطولة العالم في روين وتحدي الـ24 ساعة للفورمولا-2.

وبدأ الفريق تحضيراته مبكراً والإعداد والتجهيز عبر مقر ورشة الفريق في أبوظبي وفي نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتحديد، وذلك من أجل الاستعداد مبكراً لانطلاقة قوية للموسم الدولي في البطولات المذكورة، والتي ينافس فريق أبوظبي دوماً على ألقابها وعلى المراكز الأولى من خلالها.

ويحمل فريق أبوظبي ألقاب 3 بطولات عالمية عن الموسم الماضي، بالإضافة لحصد 3 فضيات وبرونزيتين عن حصاد المشاركة في 2021، ويبحث في هذا الموسم عن الدفاع عن الألقاب والمنافسة أيضاً على المراكز الأولى في كافة البطولات.

وتبدأ عجلة البطولات الدولية في شهر مايو المقبل، حيث ستنطلق في الثاني والعشرين من مايو، ومن المتوقع أن تقام قرابة 27 جولة في البطولات الستة المختلفة وتستمر منافساتها حتى شهر ديسمبر.

من جهته، وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك لتوفيره لكل العناصر والاحتياجات من أجل المشاركة الدولية المرتقبة للفريق وتجهيز كل ما يلزم لتقديم صورة مشرقة للألعاب الفردية البحرية، كما وجه الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة للمتابعة الدائمة ودعم استمرار كافة المسابقات والرياضات البحرية الحديثة والتراثية.

وأكد أحمد ثاني على أن طموح المشاركة الدولية في الموسم الحالي لن يقف فقط عند حاجز المشاركة، بل سيتجاوز ذلك بكل تأكيد بأن ينافس فريق أبوظبي وبقوة على المراكز الأولى وألقاب البطولات المختلفة وقال: فريق أبوظبي يمتلك تاريخاً كبيراً وقوياً من الإنجازات والألقاب، وهو قادر على أن يقدم موسماً قوياً وينافس على كل الألقاب.

وأضاف أحمد ثاني: طموحنا كبير جداً بأن نوفق هذا الموسم في أن نحرز أرقاماً قياسية وألقاباً تهدي للرياضة البحرية الإماراتية فرحة جديدة وإنجازات تضاف للإنجازات السابقة.

وشدد أحمد ثاني على أهمية التمثيل الرياضي للفريق في كل مشاركاته وحمل اسم الإمارات عبر المحافل والبطولات التي يشارك من خلالها، مؤكداً أن ذلك هو أحد الأهداف الراسخة في المشاركات الدولية كافة للفريق وقال: نرغب في أن يقدم فريق أبوظبي صورة مشرقة للإمارات من خلال التمثيل الرياضي للدولة والحرص على أن تكون دوماً في أفضل صورة.