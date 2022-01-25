مورتي يتعهد بمساعدة «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن انضمام البرتغالي إيلتون مورتي (28 عاماً) لصفوف الفريق بعقد يمتد لعام ونصف.

وأكد اللاعب البرتغالي ترحيبه باللعب بالدوري الإماراتي، حيث أشار إلى أنها المرة الأولى التي يلعب بها في المنطقة العربية وخارج الدوري البرتغالي .

وقال مورتي إنه اختار خورفكان عن قناعة بعد مفاوضات مكثفة، لأنه يريد ترك بصمة جيدة، وهو يخوض تجربة جديدة في الدوريات العربية.

وتمنى مورتي بأن يقدم نفسه بالشكل الأمثل، وأن يسخر إمكاناته كاملة من أجل فريقه الذي يقدم مستويات جيدة في الدوري، ودعا جماهير الفريق لمساندته في مباريات الدور الثاني، متعهداً بتقديم أفضل مستوى لديه لإسعاد الجماهير وتقديم الإضافة الحقيقية.

يذكر أن الجناح البرتغالي مورتي قد لعب للعديد من الأندية البرتغالية، ومنها نادي بورتيمونينسي البرتغالي، والذي لعب معه لأربعة مواسم سابقة، وسجل طوال المواسم الأربعة وفقاً للإحصائيات الرسمية 14 هدفاً فقط.