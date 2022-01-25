ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلاً من نجم «الفراعنة»



رضا سليم (دبي)



تمكن رجال الأمن في الجيزة من القبض على شاب يؤدي امتحان نصف العام بأحد المعاهد التعليمية بدلاً من مصطفى محمد لاعب منتخب مصر وبشكتاش التركي المتواجد حالياً مع «الفراعنة» في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من مأمور مركز أبوالنمرس يبلغه بضبط حالة تزوير داخل لجنة الفرقة الثانية بإحدى المعاهد بقرية شبرامنت، وضبط شاب يقوم بأداء امتحان نصف العام وغير مقيد بكشوف الطلبة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى المعهد.

اشتبه مراقب اللجنة في المتهم أثناء الامتحان، وعندما طالبه بإبراز هويته ارتبك ورفض في البداية، ومع إصرار المراقب أبرز بطاقته الشخصية، وبمراجعة كشوف الطلبة تبين أنه غير مقيد بها.

كانت ورقة الإجابة التي بحوزته مدوناً بها اسم نجم «الفراعنة» مصطفى محمد والمقيد كطالب بالمعهد، ولكنه يغيب عن الامتحان لتواجده مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حالياً، وقام مراقب اللجنة بإخطار إدارة المعهد التي تحفظت على المتهم الذي كان يؤدي الامتحان بدلاً من اللاعب وتم إبلاغ رجال الأمن.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وبأنه صديق اللاعب، وحاصل على بكالوريوس آداب، وأن هذه كانت المادة الأولى التي يؤدي فيها الامتحان بدلاً من صديقه لمساعدته على النجاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف مسؤولو منتخب مصر أن مصطفى محمد كان قد أجّل امتحاناته بأحد المعاهد العليا بسبب تزامنها مع البطولة، وأنه كان على علم بمواعيد هذه الامتحانات، ولا يعرفون شيئاً عما يتردد حول واقعة انتحال صديقه شخصية اللاعب لأداء الامتحانات بدلاً منه.