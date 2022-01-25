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إطلاق اسم الفجيرة على بطولة شطرنجية في صربيا
إطلاق اسم الفجيرة على بطولة شطرنجية في صربيا
الثلاثاء 25 يناير 10:49

 
الفجيرة (الاتحاد)


أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان براشين الدولي الشتوي للشطرنج اسم «الفجيرة» على منافسات البطولة التي اختتمت بمدينة براشين في صربيا، وذلك تثميناً للجهود التي يبذلها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في نشر ثقافة ممارسة الشطرنج واستضافة وتنظيم البطولات الدولية، وذلك من خلال بطولة الفجيرة للشطرنج الخاطف التي أقيمت بإشراف الحكم والمنظم الدولي ساشا جيفتيك مدير مهرجان براشين الشتوي الدولي للشطرنج في صربيا ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وشارك فيها نحو 100 لاعب من 14 دولة، وأقيمت البطولة بنظام الشطرنج الخاطف من 11 جولة.
وقدم محمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الشكر للجنة المنظمة على هذه المبادرة ووصفها باللفتة الكريمة، مؤكداً اعتزاز مجلس إدارة النادي بإقامة بطولة تحمل اسم الفجيرة في أوروبا، وتحديداً في صربيا، ما يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به النادي من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة والذي أسهم بتعزيز المكانة الدولية للنادي وعلى كافة المستويات.
وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب الهندي الأستاذ الدولي جيرناث برصيد 9 نقاط تلاه الصربي الأستاذ الدولي ميو دراج برصيد 8.5 نقطة بالمركز الثاني وحل ثالثا مواطنه الأستاذ الدولي بورو لجوب برصيد 8.5 نقطة بكسر التعادل، وشارك في المهرجان محمد سعيد اليليلي، وخليفة خالد الحفيتي لاعبا المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

الفجيرة
الشطرنج
نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
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