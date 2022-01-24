«الأبيض» يتحفز لـ «نسور قاسيون» بشحن «الطاقة الجديدة»

معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني تدريباته على الملعب الفرعي لنادي الوصل، بمشاركة 27 لاعباً بعد انضمام سباستيان تيجالي لأول مرة للتدريبات الجماعية مساء أمس، عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي أبعدته عن المنتخب منذ بداية التجمع الثلاثاء الماضي، وشهدت الحصة التدريبية أمس، جلسة مطولة بين اللاعب والجهاز الفني، للوقوف على جاهزيته وحالته البدنية والصحية، خاصة بعد إصراره على التواجد في معسكر الفريق، ورغبته في استعادة لياقته الفنية والبدنية، حيث انتظم في التدريبات الفردية خلال الفترة الماضية.

ويستعد منتخبنا لمواجهة نظيره السوري الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، لحساب المجموعة الأولى، التي يحتل فيها المنتخب الترتيب الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب لبنان صاحب الترتيب الرابع في المجموعة، ويحتاج «الأبيض» للفوز على نسور قاسيون الذي يتذيل ترتيب المجموعة بنقطتين، لضمان الابتعاد عن مطارديه قبل مواجهة المنتخب الإيراني متصدر الترتيب مطلع فبراير المقبل.

ويحرص أعضاء لجنة المنتخبات علي التواجد بشكل مستمر في تدريبات المنتخب، لمتابعة كافة التفاصيل أولاً بأول، وتذليل أي عقبات أمام خطة الإعداد، والتي تنقسم لتدريبات جماعية مساء، ومحاضرة نظرية صباحاً، بخلاف بعض المحاضرات والاجتماعات الفردية والجماعية التي تهتم بالتركيز على رفع الجوانب النفسية وزيادة النواحي المعنوية لجميع اللاعبين.

ويسعى الهولندي مارفيك مدرب منتخبنا الوطني لاستغلال عدد من الوجوه الجديدة، التي تم استدعاؤها وأطلق عليها «الطاقة الجديدة» في تشكيلة المنتخب، لافتاً إلى جاهزية جميع العناصر للمواجهة المرتقبة.

وعن «الطاقة الجديدة» في معسكر المنتخب، أكد مارفيك أنها تتمثل في الأسماء والوجوه الجديدة التي تم ضمها للمعسكر، بهدف تعويض الغيابات في صفوف الأبيض، بداعي الإصابات في بعض المراكز لا سيما الوسط والهجوم، حيث استدعى المنتخب أحمد العطاس ويحيى الغساني إلى جانب محمد عبدالسلام وزايد العامري وماجد سرور، وتلك الأسماء أغلبها لم تحصل على فرص المشاركة مع المنتخب سابقاً، وسيكون لها دور خلال مواجهات التجمع الحالي لمباراتي سوريا، ومن بعدها إيران مطلع فبراير المقبل بالجولة الثامنة للتصفيات.

وعن وضعية المنتخب في ظل تلك الظروف قال مارفيك: انشغلنا لفترة طويلة ببناء فريق جديد ولكن بشكل بطيء، لذلك كنا نركز على عديد من الوجوه الجديدة، لكن في بعض الفترات نضطر لتسريع استدعاء اللاعبين الصغار والوجوه الجديدة، بسبب ظروف الإصابات والغيابات المختلفة، وهو ما حدث أكثر من مرة للمنتخب.

وتابع: نسعى للتعامل مع كل الظروف بشكل مختلف ووفق كل سيناريو خاص لكل مباراة، ونحن الآن في وضعية أفضل وكل الظروف المحيطة بالمنتخب أفضل، ونتدرب في أجواء إيجابية وطقس جيد للغاية وأرضية ملعب مميزة، وكل تلك الظروف في صالح المنتخب بالتأكيد، وأضاف: راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين خصوصاً الوجوه المنضمة للفريق التي تضيف طاقة جديدة للمجموعة الحالية، وتقدم أداء مميزاً في التدريبات وهذا هو المهم.