«عطايا عجمان».. رحيل بعد ال 90

رضا سليم (دبي)

قرر نادي عجمان الاستغناء عن خدمات اللبناني ربيع عطايا بعد 90 دقيقة فقط، لعبها مع «البرتقالي» أمام الإمارات في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، والتي خسرها الفريق بهدف، حيث تعاقدت معه إدارة النادي ليعوض غياب التونسي فراس بالعربي، والذي كان من المفترض أن يشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، إلا أنه تعرض للإصابة التي أبعدته عن «الكان».

وجاء الاستغناء عن خدمات اللبناني الدولي في ظروف حاجة الفريق للاعب بديل بسبب غياب فراس، خصوصاً مع دخول الفريق محطة مهمة أمام الإمارات في الدوري، وهو ما دفع إدارة النادي للبحث عن لاعب يسد الفراغ الذي تركه اللاعب التونسي.

لم يقتنع جوران مدرب الفريق باللاعب الذي عاد لفريق العهد اللبناني بعد مباراة واحدة، حيث كان من المفترض أن يتواجد مع الفريق بشكل مؤقت لحين عودة بالعربي، إلا أن المدرب فضل التعامل مع المباريات الثلاث في تحديد المراكز بكأس الرابطة، لتجهيز لاعبيه لعودة الدوري دون الحاجة لاستمرار عطايا، وهو ما دفع إدارة النادي لفسخ العقد بعد 90 دقيقة فقط.

في الوقت الذي اكتفى جوران بالرباعي الأجنبي دون إجراء تغييرات في صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي، ويخضع فراس بالعربي والجامبي أبوبكر تراولي العائد من منتخب بلاده مصاباً للعلاج، على أن يتم تجهيزهما لعودة الدوري يوم 6 فبراير بمباراة النصر.