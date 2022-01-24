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الرياضي
15 مباراة تكتب مشهد المراكز الأخيرة لـ «كأس الرابطة»
15 مباراة تكتب مشهد المراكز الأخيرة لـ «كأس الرابطة»
الثلاثاء 25 يناير 02:46

معتصم عبدالله (دبي)
 
اختتم سباق المراكز الأخيرة من «التاسع» وحتى «الرابع عشر» لـ «كأس رابطة المحترفين» بإقامة مباريات الجولة الخامسة والأخيرة أمس الأول، والتي شهدت فوز الظفرة على الإمارات 3-2، وتعادل الشارقة وبني ياس 2-2 وخورفكان والعروبة بالنتيجة ذاتها.
شهد سباق المراكز الأخيرة إقامة 15 مباراة، بين 6 أندية خرجت من سباق الدور الأول على مدار 5 جولات، ليحتل الإمارات المركز التاسع برصيد 10 نقاط، والشارقة في المركز العاشر برصيد 9، مقابل 6 نقاط للعروبة «الحادي عشر»، والظفرة «الثاني عشر»، فيما احتل بني ياس المركز «الثالث عشر» برصيد 5 نقاط، والعروبة في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
ومثلت أهداف «البصمة الأولى» الأبرز في الجولة الأخيرة، حيث تغلب الظفرة على ضيفه الإمارات 3-2، بعدما سجل جواو ماركوس المعار من الوحدة الهدف الأول في الدقيقة 3، قبل أن يضيف المدافع الغاني ليوناردو اوفور الثاني في الدقيقة 50، فيما شهدت مباراة الشارقة وبني ياس 2-2 تسجيل الغيني عثمان كامارا لأول أهدافه بقميص «الملك» بعد عودته من الإعارة مع فريق اتحاد كلباء.
وبعيداً عن نجوم «البصمة الأولى»، شهدت المباريات الـ 15 في تحديد المراكز الأخيرة لكأس الرابطة، تسجيل 44 هدفاً، وتصدر الشارقة قائمة الأقوى هجوماً برصيد 9 أهداف، فيما بدت المفارقة في تصدر الإمارات لترتيب فرق المؤخرة رغم تسجيله المحصلة التهديفية الأقل برصيد 5 أهداف.
واستفاد «الصقور» من الأفضلية الدفاعية، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط جاءت جميعها في مباراة الجولة الأخيرة أمام الظفرة 2-3، في المقابل استقبلت شباك الظفرة 13 هدفاً كأضعف خط دفاع في سباق تحديد المراكز الأخيرة.
ورفعت مباريات الجولة الأخيرة، إجمالي عدد المباريات الملعوبة في كأس الرابطة إلى 37 مباراة شهدت تسجيل 107 أهداف، في الوقت الذي تبقت فيه 4 مباريات ضمن الجولتين الثانية والثالثة في تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، إضافة إلى 4 مباريات أخرى في نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، علاوة على مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

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