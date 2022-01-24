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جامبيا ثالث المتأهلين لدور الثمانية في «أمم أفريقيا»
جامبيا ثالث المتأهلين لدور الثمانية في «أمم أفريقيا»
الإثنين 24 يناير 22:10

بافوسام (د ب أ)
تأهل منتخب جامبيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب غينيا 1-0 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في دور الـ16 بالبطولة.
ويدين منتخب جامبيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه موسى بارو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.
وأنهى منتخب جامبيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد يوسوفا نجي في الدقيقة 87 لحصوله على إنذار ثانٍ، كما حصل إبراهيما كونتي، لاعب غينيا على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وكان منتخب جامبيا صعد لهذا الدور، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة، حيث حصد 7 نقاط، فيما صعد منتخب غينيا لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد أربع نقاط.
ويلتقي منتخب جامبيا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع الكاميرون وجرز القمر.

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