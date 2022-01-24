منافسة كبيرة في مهرجان أم القيوين الـ«16» لسباقات الهجن



أم القيوين (وام)



شهدت منافسات الفترة الصباحية من اليوم الثاني لمهرجان أم القيوين لسباقات الهجن العربية الأصيلة بميدان اللبسة بأم القيوين تنظيم 17 شوطا لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل «أبكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح ومحليات ومهجنات» لمسافة 5 كلم.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في سباقات الفترة الصباحية للأشواط العشرة الفائزين كما يلي: الشوط الأول: «الهبيبة» لعلى مسفر بن علي الخييلي، والشوط الثاني: «خيرة» لراشد محمد بن مطر الكيبالي، والشوط الثالث: «الشامي» لعوض مصبح المتفيج الكتبي، والشوط الرابع: «فجر» لسعيد محمد بالشرقي العامري، والشوط الخامس: «حربة» لسعيد عثمان بن محمد، والشوط السادس: «شهاب» لمحمد عبدالله بن ثاني النعيمي، والشوط السابع: «مياس» لمحمد سعيد بن سالم الوهيبي، والشوط الثامن: «نوف» لناصر بن قران المنصوري، والشوط التاسع: «تعابير» لسالم بخيت بن طريبيش المنصوري، والشوط العاشر: «الصياد» لمالك سالم على بن خميس العمري. وشهدت منافسات الفترة المسائية من اليوم الثاني لمهرجان أم القيوين السادس عشر لسباقات الهجن إقامة 11 شوطاً لسن اللقايا للشيوخ «أبكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح ومحليات ومهجنات» لمسافة 5 كلم.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في سباقات الفترة المسائية للأشواط الفائزين، كما يلي: الشوط الأول:«الشامخة» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ،والمضمر مختار بن أحمد، والشوط الثاني: «شروق» لهجن الغرافة والمضمر سالم عامر المدهوشي، والشوط الثالث: «مخلاب» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمضمر سالم سعيد بن منانه الكتبي، والشوط الرابع: «نوادر» لهجن الغرافة والمضمر سالم عامر المدهوشي، والشوط الخامس: «مطفيه» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد والمضمر مختار بن أحمد، والشوط السادس: «شاهين» لهجن سيح السلم والمضمر حمد علي العويسي، والشوط السابع: «مكرم» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد والمضمر مختار بن أحمد، الشوط الثامن: «الشاهينية» لهجن الرئاسة، والمضمر أحمد مطر ماجد الخييلي، والشوط التاسع:«الظبي» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر سالم سعيد بن منانه الكتبي، والشوط العاشر: «شاهين» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والمضمر مختار بن أحمد، والشوط الحادي عشر: «غازي» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والمضمر مختار بن أحمد.