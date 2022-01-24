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انخفاض إصابات «كوفيد» في «البريميرليج»
انخفاض إصابات «كوفيد» في «البريميرليج»
الإثنين 24 يناير 20:13

لندن (رويترز)
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، وجود 16 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي، ليستمر انخفاض عدد المصابين بالفيروس للأسبوع الرابع على التوالي.
وبلغ عدد المصابين 33 و72 و94 شخصاً في آخر ثلاثة تقارير، بينما ظهرت 103 حالات إيجابية خلال الأسبوع 20-26 ديسمبر الماضي.
وقالت الرابطة في بيان: «يمكن لرابطة الدوري الإنجليزي التأكيد أنه خلال الفترة من يوم الاثنين 17 يناير وحتى الأحد 23 يناير، أجرى 6221 فحصا لكوفيد للاعبين والعاملين في الأندية، ومن بينها ظهرت 16 حالة إيجابية جديدة».
وتأجلت 22 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ الشهر الماضي نتيجة لأسباب ترتبط بفيروس كورونا.
وكانت مباراة بيرنلي على أرضه ضد واتفورد في 18 يناير، آخر مباراة يتقرر تأجيلها بسبب كوفيد-19، بعدما تسببت الإصابات بالفيروس في تقليص تشكيلة بيرنلي المتاحة.
وتأجلت هذه المباراة للمرة الثانية بعدما كان من المفترض إقامتها في ديسمبر، لكن حينها كان واتفورد يعاني من وجود عدد من المصابين بكوفيد-19.

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