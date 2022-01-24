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مشاركة إيجابية لرابطة المحترفين في مهرجان الشيخ زايد
مشاركة إيجابية لرابطة المحترفين في مهرجان الشيخ زايد
الإثنين 24 يناير 19:30

أبوظبي (الاتحاد)


نظمت رابطة المحترفين، على مدار أربعة أيام، الفعالية المجتمعية السادسة، للحملة الترويجية لدوري أدنوك للمحترفين، في مهرجان الشيخ زايد، وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير من الزوار خطفت خلاله «منطقة الجماهير» التي شيدتها الرابطة الأضواء.
وجاء اختيار «مهرجان الشيخ زايد» بالتنسيق مع إدارة المهرجان، وشهد جناح الرابطة إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث استمتعوا بفعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، وتتسق المشاركة المجتمعية لرابطة المحترفين مع أهداف مهرجان الشيخ زايد الثقافي الترفيهي العالمي، والذي يحتفي بالقيم النبيلة الأصيلة للمجتمع الإماراتي ونقلها بفخر لأجيال المستقبل، حيث يحظى بمشاركة دولية واسعة تعزز الجهود لنشر رسالة الإمارات الإنسانية للعالم، ويتضمن فعاليات وعروضاً جماهيرية تناسب كافة أفراد العائلة، وتتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري، وسط أجواء عائلية ترفيهية وتعليمية مليئة بالسعادة.
وتأتي هذه المشاركة، التي تنظمها الرابطة، ضمن أجندة فعالياتها المجتمعية والتسويقية المتواصلة، على مدار الموسم، للترويج لمسابقات المحترفين والأندية المشاركة فيها، حيث سبق لها إقامة فعاليات مماثلة في مدارس أدنوك وقرية ماراثون أدنوك أبوظبي، وعند مبنى برواز دبي، وفي حديقة الرويس 2 وفي مهرجان ليوا الدولي تل مرعب2022.
وتهدف الرابطة، من خلال فعالياتها المجتمعية، إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية، والتفاعل معهم، وتعريفهم بالمسابقات، وتحفيزهم لحضور المباريات، حيث يتم إشراك الزوار من كافة الجنسيات والأعمار في فعاليات الرابطة، والعمل على نشر الوعي الرياضي، والتثقيف الصحي، وأهمية ممارسة الرياضة عموماً، للحفاظ على الصحة، وبناء مجتمع أكثر نشاطاً وحيوية.

رابطة المحترفين
مهرجان الشيخ زايد
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