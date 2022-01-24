4 انتصارات في ختام الأسبوع الثالث لدوري السيدات



دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة دوري كرة القدم للسيدات حيث أُقيمت أربع مباريات، وأسفرت نتائجها عن فوز نادي أبوظبي الرياضي على نادي العين بأربعة أهداف لهدف، ونادي أونكس على نادي أكاديمية جو برو سبورتس بسباعية تهديفية، بينما تغلب نادي أكاديمية أيه أف سي على نادي بي أس أم بخمسة أهداف مقابل هدف، وهزم نادي وولفهاوندز نادي لا ليغا أتش بي سي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبختام مواجهات الأسبوع الثالث للدوري، تصدر أبوظبي الرياضي جدول المسابقة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف حلّ أونكس (ثانياً)، ثم العين (ثالثاً)، وأكاديمية أيه أف سي (رابعاً)، ولاليغا أتش بي سي (خامساً)، وأكاديمية جو برو (سادساً)، وولفهاوندز (سابعاً) ولكل منهم 3 نقاط، يليهم بي أس أم (ثامناً) من دون نقاط.