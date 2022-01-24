وزير الرياضة التونسي: من يشكك في إمكانية تتويجنا لا يفهم!

تونس (د ب أ)

توقع كمال دقيش وزير الرياضة التونسي، أن يذهب منتخب بلاده بعيداً في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياَ في الكاميرون، مشيراً إلى إمكانية الفوز باللقب عقب الفوز على نيجيريا أمس «الأحد» والتأهل إلى دور الثمانية.

وتقدمت وزارة الرياضة بالتهنئة للاعبي المنتخب التونسي بعد الفوز 1-0 على نيجيريا رغم النقص الكبير في صفوف «نسور قرطاج» بسبب فيروس كورونا وغياب المدرب المنذر الكبير عن دكة الاحتياط بسبب كورونا والهزيمة ي مباراة جامبيا بالدور الأول.

وفتح الفوز على نيجيريا التي كانت من المرشحين للتتويج باللقب الباب أمام تكهنات بإمكانية فوز «نسور قرطاج» باللقب الأفريقي الثاني في تاريخ الكرة التونسية. كانت تونس قد فازت بأول ألقابها في عام 2004 عندما أقيمت البطولة على أرضها.

وعلق وزير الرياضة كمال دقيش على ذلك اليوم قائلاً: «اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم حتى عند الهزيمة ويمكنهم أن يصلوا إلى النهائيات، ومن يشكك في إمكانية الفوز باللقب لا يفهم كرة القدم لأن كل شيء ممكن ولا شيء مستحيل على نسور قرطاج».

وعن الفوز الثمين الذي تحقق على حساب نيجريا، قال الوزير في تصريحه لإذاعة «موزاييك» الخاصة: «كنت قد صرحت بأن حظوظنا وفيرة وسنفوز لأن كرة القدم ليست تقنيات بل روح وتفاهم واستماتة للفوز».

وتابع وزير الرياضة: «مازلت متمسكاً بالقول إننا أصبحنا نملك منتخباً وطنياً متناسقاً منذ مسابقة كأس العرب التي أقيمت بقطر، فاللاعبون اصبحوا أكثر تفاهم ويملكون روحا قتالية».

وتلعب تونس مع بوركينا فاسو في دور الثمانية بالمسابقة، في مدينة جاروا السبت المقبل يوم 29 يناير الجاري.