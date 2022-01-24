«أبوظبي الرياضية» تعلن عن الخطة البرامجية لمونديال الإمارات 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «قنوات أبوظبي الرياضية» التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في الإمارات، عن خطتها البرامجية المواكبة لبث مباريات كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي حصلت على حقوق بثها حصرياً في كل من الإمارات ومصر والكويت.

وتتضمن الخطة مجموعة مميزة من البرامج الخاصة واستوديوهات التحليل الرياضي والبث المباشر، وتستضيف نخبة من أبرز نجوم الكرة العالمية واللاعبين والمدربين من ضيوف العاصمة أبوظبي، التي ستغدو عاصمة للرياضة العالمية، وستكون محط أنظار عشاق الكرة حول العالم، لمتابعة فعاليات البطولة العالمية المرموقة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وسيكون البرنامج اليومي الرئيسي هو برنامج «مع يعقوب» في تمام الساعة 00:00، والذي يتناول فيه الإعلامي الشهير يعقوب السعدي، وعلى مدار ساعتين البطولة من جميع تفاصيلها، ويعرض أبرز القضايا والمحاور المحيطة بها، ليناقشها ويحللها ويعرض أبرز النتائج وآخر الأخبار والمقابلات والتقارير الخاصة.

وتنطلق التغطية اليومية صباحاً مع برنامج «مونديال كافيه» اليومي في تمام الساعة 12:00 لمدة ساعة ونصف، والذي يتناول الحدث العالمي الأهم الذي تستضيفه أبوظبي ويعرض نقاشات حول الأندية المشاركة وحظوظها وأبرز اللاعبين المشاركين، بالإضافة لآخر أخبار البطولة، ويقدم للمشاهد كل الكواليس وينقله إلى كل التفاصيل، بمشاركة 4 ضيوف يمثلون أبرز الأندية المشاركة.

ويطل يومياً برنامج «Reporters» في تمام الساعة 14:00 لاستعراض آخر آراء ومانشيتات الصحافة العالمية حول كأس العالم للأندية، وأبرز التحليلات الخبرية المتعلقة بها، أما برنامج المسابقات «تحدي المونديال»، فينطلق يومياً في تمام الساعة 16:00، ليعطي فرصة الكشف عن المواهب لدى المتابعين وفرصة الفوز لعشاق الكرة العالمية، من خلال تحديات بين المتنافسين مثل «أبرز معلق هاوي، أبرز تقرير تلفزيوني، أبرز مقدم برنامج»، ليتم اختيار الفائزين آخر كل حلقة.

وفي تمام الساعة 21:00 ينطلق «المونديال Head Coach»، برنامج التحليل الفني الخاص بالأندية المشاركة، وآخر الإحصائيات المتعلقة بها وأبرز الخطط والتشكيلات في مباريات البطولة، بالإضافة إلى التقييم الشامل لكل المباريات، وبالنسبة لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم تخصيص البرنامج اليومي «مونديال Tour» في تمام الساعة 17:00 من إعداد أحد المؤثرين المختصين بالكرة، والذي يقوم بعمل جولة خاصة في أروقة البطولة، ويعرض كواليس المباريات بنظرة مختلفة.

كما تضم الخطة البرامجية البرنامج المباشر «المونديال اليوم»، الذي يقف على تغطية المؤتمرات الصحفية والتدريبات الخاصة بالأندية المشاركة، ويعرض آخر المستجدات التي تدور حول المشاركين، وبرنامج «جولة في أبوظبي» في الساعة 23:30، والذي يستضيف شخصيات رياضية واجتماعية وفنية مشاركة في البطولة، من خلال جولة إلى أبرز المعالم السياحية للعاصمة أبوظبي.

كما يبث «الاستوديو التحليلي» الخاص بالمباريات من الملعب أيام المباريات ولمدة 60 دقيقة قبل وبعد كل مباراة.