توريسيلا.. فرحة إسبانية تنتصر على السرطان

علي معالي (دبي)

شهدت مباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم النسائية، لحظات رائعة مليئة بالدفء والحب، حيث كانت الفرحة عارمة بعودة اللاعبة فيرجينيا توريسيلا إلى الملاعب، بعد صراع مع مرض السرطان لتكون ضمن قائمة أتلتيكو وتشارك في اللقاء.

عودة فيرجينيا توريسيلا لاعبة فريق أتلتيكو مدريد كانت الحدث الأهم والأكبر في المباراة النهائية، ورغم تحقيق الفريق الكتالوني الفوز بـ 7 أهداف، لكن السعادة الغامرة كانت بتواجد هذه اللاعبة التي صارعت المرض لفترات طويلة لتنتصر في النهاية.

وبعيداً عن النتيجة تمثل أهم ما في نهائي كأس السوبر الإسباني، في عودة فيرجينيا توريسيلا «27 عاماً» إلى ملعبها، بعد أن أجرت عملية جراحية لإزالة ورم في المخ في مايو 2020.

قبل عام و8 أشهر تلقت فرجينيا توريسيلا أسوأ الأخبار في حياتها، حيث أجبرت على الخضوع لعملية جراحية ثم جلسات العلاج الكيميائي وكانت لديها عزيمة كبيرة بالانتصار على المرض.

عادت توريسيلا إلى التدريبات في نهاية مارس 2021، ومنذ ذلك الحين وهي تستعد للعودة إلى الملاعب، حتى جاءت الدقيقة 85 من مباراة فريقها أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني.

ومع نزولها لأرض الملعب كانت النتيجة 6-0 لصالح برشلونة، لكن الهتاف الكبير الذي تلقته كان يفوق الوصف واستقبلها الجميع من الفريقين والمدرجات بتصفيق كبير، واحتضنتها لاعبات الفريقين بمودة كبيرة وفرحة غامرة، تؤكد انتصار الروح الرياضية في النهاية.

وعبرت توريسيلا عن سعادتها قائلة: سأكون كاذبة لو قلت إنني لست خائفة، حيث واجهت مرضاً لا تعرف كيف سيتم مواجهته؟ وهناك دائماً خوف من السقوط مرة أخرى ولكن عليك أن تقبل ذلك وتعيش بل وتنطلق إلى الأمام.

وأضافت توريسيلا: سعادتي كبيرة بالعودة بين زملائي مجدداً، ولا بد من توجيه الشكر للنادي وأشعر أن حياتي تغيرت عندما تواجدت في غرفة خلع الملابس من جديد، ومشاركة زميلاتي هذه الأحداث الرائعة.

ومع صافرة نهاية المباراة التفت لاعبات الفريقين حول توريسيلا، وتم رفعها لأعلى أكثر من مرة للاحتفال بعودتها في تظاهرة رياضية جميلة، وكانت آخر مباراة لها في مارس 2020، عندما شاركت مع منتخب إسبانيا في الفوز على إنجلترا 1-0.