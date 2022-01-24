رومينيجه يتعجل عودة الجماهير إلى المدرجات

ميونيخ (د ب أ)

أعرب كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن أمله في سرعة عودة الجماهير إلى المدرجات في الدوري الألماني.

وفي مقابلة مع الإذاعة البافارية، قال رومينيجه (66 عاماً): «كرة القدم بدون جماهير ليست كرة قدم لأنها تفتقد إلى العنصر المهم وهو الانفعال والانفعال لا يمكن أن يتواجد إلا بحضور الجماهير، ولهذا السبب فإنني أتمنى لبايرن ميونيخ ولكرة القدم الألمانية أن يتم السماح للمتفرجين بالعودة إلى الاستادات بسرعة كبيرة».

وتجري الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية مشاورات جديدة اليوم حول كيفية المضي قدماً في مكافحة أزمة كورونا في أوج موجة المتحور الجديد أوميكرون التي تسببت في ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بالعدوى.

وأضاف رومينيجه الذي تولى الرئاسة التنفيذية للنادي البافاري في الفترة بين 2002 و2021: «لا أعتقد أنه سيتم منح امتيازات لكرة القدم، بل إنني لدي انطباع في الوقت الراهن أن كرة القدم يُنْظَر إليها بعين الانتقاد الشديد ليس في الرأي العام وحسب بل من قبل الساسة أيضاً، لأن غياب الجماهير ليس شيئاً على ما يرام».

من ناحية أخرى، نصح رومينيجه نادي بايرن ميونيخ بتمديد عقد لاعب خط الوسط كورينتان توليسو (27 عاماً) الذي سيكون حراً في الصيف المقبل، كما شدد على ضرورة تجديد عقد نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي وقال: «لا يسعني إلا أن أتمنى لبايرن في أن يبقى ليفاندوفسكي لما بعد فترة عقده التي تستمر لعام ونصف».

يذكر أن عقد ليفاندوفسكي (33 عاماً) مع بايرن ينتهي في صيف 2023.