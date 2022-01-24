ضابط من شرطة أبوظبي يخوض تحدي الجري بدرجة 50 تحت الصفر



أبوظبي (الاتحاد)

حصل ضابط من شرطة أبوظبي على المركز الثاني للفئة العمرية في سباق (Cold pole Oymyakon) للجري في سيبيريا الروسية في درجة حرارة تحت الصفر بخمسين درجة مئوية (- 50C)، ويعد أول لاعب عربي يشارك في هذا السباق في روسيا تلبية لدعوة من اتحاد العاب القوى الروسية.

وقدم الرائد أحمد حسين الكثيري من قطاع أمن المجتمع مجهوداً كبيراً في السباق الذي شهد منافسات كبيرة، وحاز على شهادة تؤهله للمشاركة في سباقات للجري بمناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى (- 50C) تحت الصفر.

وأشاد الكثيري، باهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع العناصر الشرطية على تبني روح التحدي والمغامرة ومواجهة المصاعب، وحرصها على تنمية الصفات القيادية والشجاعة، مشيراً إلى أن أهمية السباق تكمن في أنه أول سباق رسمي في نوعية الطقس الذي أقيمت فيه حيث يعتبر(أبرد ماراثون في العالم) ويمثل اختباراً حقيقياً وفرصة لكسب خبرة في هذه النوعية من السباقات.

وأوضح أن سبب اختياره للمشاركة في تحدي الجري في سيبيريا، هو انخفاض درجات الحرارة، لوقوعها في نفس الظروف المناخية للقطب الجنوبي، مشيراً إلى أشد الصعوبات التي واجهته في سيبيريا، وهي البرودة الشديدة لدرجة تجمد أي قناع للوجه، وبالتالي صعوبة التنفس أثناء الجري، وثمّن دعم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، خلال فترة تواجده في سيبيريا.

وأعلن عن مشاركته في التراماراثون القطب الجنوبي في شهر نوفمبر المقبل لمسافة 250 كم، مشيراً إلى أنه يعتبر أصعب سباق من ضمن السباقات المخطط لها لتحقيق إنجاز يعتبر الأول من نوعه في العالم، بخوض 6 سباقات الترا ماراثون، وستكون أول 5 سباقات في خمس قارات مختلفة وكل سباق مسافته 250 كم، من المقرر اجتيازها في عام واحد بما يعزز ترشيح الدولة لنادي 4 desert grand Salam plus كسادس دولة على مستوى العالم والأولى عربياً، ومن ثم اجتياز الترا ماراثون دبي لمسافة 300 كم في نسخته الثانية الذي يعتبر أطول سباق صحراوي في العالم.