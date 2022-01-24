الشعفار يكرم فريق الوثبة للدراجات



دبي (الاتحاد)

استقبل أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، سليمان الحمادي وعبدالعزيز يوسف الغيص ومحمد سالم الحمادي ممثلين فريق الوثبة للدراجات الهوائية، بمقر الاتحاد الآسيوي في جميرا - بلاتنيوم تاور بدبي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى والمقترحات حول أجندة فعاليات الدراجات القادمة على المستويين المحلي والآسيوي، حيث شاركت فرق الهواة مؤخراً في سباق جبل حفيت، وحصل فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية على المركز الأول في السباق، تلاه فريق تريك ام 7 بالمركز الثاني ثم فريق شرطة دبي في المركز الثالث، ومن المقرر مشاركة فرق الهواة في سباق اليوبيل الذهبي، والذي تنظمه وزارة الداخلية الذي ينطلق من أبوظبي، وينتهي في إكسبو دبي لمسافة 111كم.

كما تشارك خمس من فرق الهواة في طواف الشارقة الدولي لأول مرة في تاريخ الطواف، ما يعكس المستوى الفني المتقدم الذي وصلت إليه هذه الفرق وهي الشعفار جميرا للدراجات الهوائية وفريق شرطة دبي وفريق ترك ام 7 وفريق تورك وفريق ياسي.

وفي ختام اللقاء حرص الشعفار على تكريم أعضاء فريق الوثبة على جهودهم الكبيرة التي يقومون بها في تغطية منافسات الدراجات الهوائية، من خلال البث المباشر للسباقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في نشر رياضة الدراجات الهوائية، وتشجيع فئات المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتقديراً لهذا الدور قدم لهم الشعفار، دعوة لحضور البطولة الآسيوية للطريق في جمهورية طاجيكستان المقررة خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس المقبل.