الصحافة التونسية تتغنى بفوز «نسور قرطاج»

تونس (د ب أ)

أشادت الصحافة التونسية اليوم الاثنين بفوز المنتخب التونسي «نسور قرطاج» الثمين 1-0 أمام منتخب نيجيريا، الذي كان ضمن أقوى المرشحين للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وحسم المنتخب التونسي مباراته أمام نظيره النيجيري أمس الأحد، بهدف رائع من يوسف المساكني، ليتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة، حيث يلتقي منتخب بوركينا فاسو يوم السبت المقبل.

ووجهت صحيفة «الشروق» اليومية في عنوان على صفحتها الأولى، التحية إلى لاعبي المنتخب وكتبت «قهرنا نيجيريا برافو الأولاد».

وأضافت الصحيفة: «المستحيل ليس تونسياً»، في إشارة إلى الصعوبات التي رافقت اللقاء ومن بينها إصابات كورونا التي ضربت عدداً كبيراً من اللاعبين وغياب المدرب منذر الكبير عن دكة البدلاء، إثر طرده في مباراة جامبيا بدور المجموعات.

كذلك أشادت الصحيفة باللاعب يوسف المساكني، وقالت إنه «موهبة لا تموت»، مضيفة أنه اعتاد على تسجيل الأهداف الجميلة خلال مشاركاته المتتالية في دورات كأس أمم أفريقيا.

وسجل المساكني الهدف الوحيد للمباراة من تسديدة بعيدة قوية، بعد أن راوغ ببراعة كما تسبب في طرد لاعب نيجيري لتعمده الخشونة معه.

كذلك اختير اللاعب المخضرم يوسف المساكني، الذي يخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة السابعة، لجائزة رجل المباراة.

وكتب موقع «الصباح نيوز»: «المنتخب التونسي كذب كل التوقعات والترشيحات وتحدى كل الظروف الصعبة والغيابات العديدة».

وأضاف: «المنتخب التونسي قدم شوطاً أولاً تكتيكياً من أعلى طراز وفق فيه في شل هجمات المنتخب النيجيري قبل أن ينجح يوسف المساكني في بداية الفترة الثانية بعمل فردي من تسجيل هدف الفوز الغالي، والذي منح فوزاً مستحقاً أسعد الشعب التونسي، فشكراً لكم يا رجال».

وكتب موقع «تونس الرقمية» في نسخته الفرنسية تعليقاً على فوز نسور قرطاج «تونس القوية جداً وحدها تقصي الغول النيجيري».

وأشار الموقع إلى تكهنات المدرب الفرنسي أرسين فينجر الذي رشح نيجيريا للفوز باللقب، وكتبت في مقال «تونس تقول لك لا آرسين فينجر، تكهناتك خاطئة تماماً بشأن بطل الكان».