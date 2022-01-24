لاعبو تونس يشاركون زملاءهم أفراح التأهل على بُعد 1400 كم

منير رحومة (دبي)



عاشت بعثة المنتخب التونسي ظروفاً استثنائية في بطولة الأمم الأفريقية، عندما تفشى فيروس كورونا في صفوف الجهاز الفني واللاعبين وحرم عدداً كبيراً من نجوم الفريق من المشاركة في مباراة نيجيريا، إلا أن فرحة الفوز والتأهل لم تمنع البعثة من مشاركة زملائهم الاحتفال من على بُعد 1400 كم.

واحتفل مدرب منتخب تونس وعدد من نجوم الفريق بالفوز على نيجيريا والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية في جنوب الكاميرون، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وخضوعهم للحجر الصحي.

شارك المصابون بفيروس كورونا من بعثة «نسور قرطاج» الذين يقيمون في مدينة «ليمبي» زملاءهم فرحة الفوز عبر اتصال مرئي تبادلوا خلاله التهاني، بانتظار الانضمام إليهم في مدينة «جاروا» بمجرد التعافي. وعصفت الغيابات بالمنتخب التونسي قبل مواجهة نيجيريا في دور الـ16 من البطولة الأفريقية، حيث فقد الفريق 5 من أعضاء الجهازين الفني والطبي و9 لاعبين، بينما التحق 3 لاعبين قبل انطلاقة المباراة بساعتين فقط. واحتفل اللاعبون بطريقة هيستيرية بعد الفوز على نيجيريا والتأهل لدور الثمانية، حيث شهدت غرفة تبديل الملابس أجواء احتفالية كبيرة ردد خلالها اللاعبون الأغاني والأهازيج.

وجاء فوز منتخب تونس على نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية بعد 5 مواجهات، انتهى 3 منها بفوز «النسور الخضر» مقابل انتهاء مباراتين بالتعادل، على أن يلتقي منتخب «نسور قرطاج» في ربع نهائي البطولة الأفريقية منتخب بوركينا فاسو الفائز بدوره على الجابون بركلات الترجيح، وذلك يوم السبت المقبل بمدينة «جاروا» شمال الكاميرون.