16 مباراة في الأسبوع الثالث لبطولة الشارقة العمالية

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت بنجاح كبير منافسات بطولة الشارقة الرياضية العمالية الخامسة، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، بمشاركة بمشاركة 1400 لاعب موزعين على 97 فريقاً للمؤسسات الحكومية والخاصة تتنافس في كرة القدم وكرة السلة، والكرة الطائرة، والكريكيت والهوكي، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المعتمدة بشأن مكافحة (فيروس كورونا – كوفيد 19)، وبهدف تقوية الروابط والعلاقات بين مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والتنافس في إطار قواعد التنافس الشريف، كما تسعى للإسهام في مد أندية الشارقة بالمواهب المتميزة.

وشهد الأسبوع إقامة 16 مباراة في 4 ألعاب، اتسمت بالقوة والندية والإثارة، مما يعكس اهتمام مجتمع الإمارات بوجه عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص بالرياضة لما لها من دور حيوي في العناية بالصحة ومكافحة أمراض العصر، إلى جانب إبراز القدرات المهارية للاعبين.

وشهد منافسات الأسبوع الثالث، سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، الذي حرص على تفقد ملاعب البطولة والتحدث إلى مسؤولي الفرق واللاعبين للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم حول تنظيم البطولة، للاستئناس برأيهم في تطويرها خلال النسخ القادمة.

وأقيمت 8 مباريات في كرة القدم و2 في كل من كرة السلة وكرة الطائرة، و4 في الكريكيت، في حين كان أسبوع استراحة للهوكي. وأسفرت المباريات عن النتائج التالية:

في بطولة كرة القدم بالمجموعة الأولى حقق فريق فاست فوزا كبيراً على نظيره فريق فينيكس اف سي بنتيجة 11 – 1، وفاز فريق الطاهر على فريق أبيركو 3 – 0. وفي المجموعة الثانية فاز فريق الريس على فريق ناشينال بينت 3-0، وجلفار على الحجل 4-2. وفي المجموعة الثالثة فاز فري جوازات الشارقة على فريق شرطة الشارقة 2-0 وتعادل فريق دائرة الخدمات الاجتماعية مع فريق ار بي ام 3-3. أما في المجموعة الرابعة، ففاز فريق باستا زون على فريق جمعية الشارقة التعاونية 4 – 3، كما فاز فريق اف سي تشالينجر عجمان على فريق كاريا تريدينج 2-0.

وأسفرت منافسات كرة السلة التي شهدت ندية وإثارة، عن فوز فريق المجاز بويز على فريق افينجرز بنتيجة 20-0، وفريق اريكينا على فريق المجاز بويز 83-48، وفي كرة الطائرة فاز فريق زاك اليكترونيكس على فريق شرطة الشارقة 2-0، وفاز فريق بومبت فوليبال أكاديمي على فريق ماريا تريدينج 2-0.

وشهدت بطولة الكريكيت 4 مباريات جرت في أجواء من القوة والندية والإثارة خلال هذا الأسبوع من النسخة الخامسة المستمرة لبطولة الشارقة العمالية الرياضية. فهزم فريق سعود تريدينج فريق سوبر 98 دبي بنتيجة 28/2 – 27/5. وفاز فريق بلدية دبا الحصن على فريق دي تي بي اس الشارقة بنتيجة 58/3-49/4. وتغلب فريق سبيشال 95 الشارقة على فريق مدينة الخدمات الإنسانية بنتيجة 32/3-31/4. وهزم فريق سوبر 98 دبي فريق دبا الحصن بنتيجة 38/3-37/5.