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سطو مسلح على منزل بنزيمة!
سطو مسلح على منزل بنزيمة!
الإثنين 24 يناير 15:39

مدريد (رويترز) 

قالت الشرطة اليوم الاثنين إن كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد كان ضحية سطو مسلح على منزله بينما كان فريقه يواجه إلتشي في سانتياجو برنابيو أمس «الأحد».
وأضافت أن الحادث وقع بين الساعة الثالثة والسابعة مساء بالتوقيت المحلي في منزل اللاعب، الذي لم يكن به أحد وقتها، في ضاحية سان سيباستيان دي لوس رييس بمدريد قبل أن يعود بنزيمة وأسرته بعد التعادل 2-2 مع إلتشي في الدوري الإسباني.
وقالت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كانت الواقعة مرتبطة بحادث سرقة تعرض له بنزيمة في فبراير 2019 في منزله خلال مباراة أمام الغريم برشلونة.
ولا توجد معلومات عن قيمة المسروقات.
ولم يكن هذا أول حادث للاعب في أوروبا، ففي ديسمبر كانون الأول تعرض جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي ونيكولاس أوتامندي لاعب بنفيكا لاعتداء خلال سطو مسلح على منزليهما في إنجلترا والبرتغال على الترتيب.
وفي إسبانيا كان جيرار بيكي وأنسو فاتي ضحية سطو مسلح على منزليهما خلال مباراتين لبرشلونة.

كريم بنزيمة
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منتخب فرنسا
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