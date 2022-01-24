«أبوظبي الرياضي» ومبادلة يجددان شراكتهما لبناء مجتمع صحي وسليم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تجديد شراكتهما الرامية لدعم وتعزيز الجهود المبذولة لبناء مجتمع صحي وسليم في أبوظبي، وسوف يستمر نطاق هذه الشراكة من خلال رعاية مبادلة عدداً من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية المحلية والعالمية، ومواصلة دعم الشركة جهودَ وأنشطة مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة رياضية مرموقة.

وسوف تتيح اتفاقية الشراكة لمجلس أبوظبي الرياضي، المجالَ لتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الرياضية، بهدف رفع مستوى التثقيف الرياضي، وتحسين مستويات اللياقة البدنية لمختلف أفراد وشرائح المجتمع، إضافة لترسيخ وتعزيز أسلوب حياة صحي وسليم لدى أفراد المجتمع في أبوظبي.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد أعلن هذا الأسبوع، انضمام مبادلة «كشريك وطني» لطواف الإمارات للدراجات 2022، إضافة لرعاية الشركة مرحلة العين من الطواف، والتي ستعرف من الآن بمرحلة مبادلة، وسيتم الإعلان عن مزيد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية في القريب العاجل.

وتعليقاً على هذا، قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون جداً بشراكتنا المستمرة مع مبادلة؛ الشركة الوطنية الرائدة التي تحرص دوماً على توفير كل سبل الدعم والرعاية لفعاليتنا العالمية، وأنشطتنا ومبادراتنا الموجّهة للمجتمع المحلي».

وأضاف: «سوف تتيح هذه الشراكة المتجددة بين مجلس أبوظبي الرياضي ومبادلة، المجال للمجلس لمواصلة جهوده وأنشطته عالمية المستوى لإمارة أبوظبي، خصوصاً مع تطلعاتنا لمرحلة جديدة من خططنا وبرامجنا الرامية لتشجيع وتعزيز نمط حياة صحي ومتوازن في جميع أنحاء أبوظبي».

من جهته قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «يسرنا مواصلة هذه الشراكة المميزة مع مجلس أبوظبي الرياضي، والعمل معاً من أجل تعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن في أبوظبي. وكمستثمر مسؤول، نسعى على الدوام لبناء وترسيخ علاقات استراتيجية مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، بهدف إحداث تأثير إيجابي في المجتمع المحلي. ونسعى من خلال العمل مع مجلس أبوظبي الرياضي، لإتاحة المجال لجميع أفراد المجتمع، للحفاظ على نمط صحي وسليم، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية مرموقة».