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باخ يخضع للعزل في الصين
باخ يخضع للعزل في الصين
الإثنين 24 يناير 15:00

فرانكفورت (د ب أ)
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين أن رئيسها توماس باخ وصل إلى الصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في العاصمة بكين في فبراير المقبل، ويخضع حاليا للعزل الصحي.
وأوضحت اللجنة أن باخ وصل أمس الأول السبت وسيبدأ أنشطته الرسمية اعتباراً من غدٍ «الثلاثاء»، ووصفت خضوعه للعزل بأنه، إجراء وقائي في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتُفتتح منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في الرابع من فبراير المقبل وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه.
وسيخضع جميع المعنيين بالأولمبياد لفقاعة طبية أو دائرة مغلقة، مع إجراء فحوص فيروس كورونا بشكل يومي، مع عدم الاختلاط بمواطني الصين، حيث تتبع البلاد سياسة «صفر- كوفيد» للقضاء تماما على انتشار فيروس كورونا.

اللجنة الأولمبية الدولية
توماس باخ
الصين
بكين
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