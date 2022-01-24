144 دراجاً في النسخة السابعة لطواف الشارقة الدولي

علي معالي (الشارقة)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات، تفاصيل الحدث الدولي الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 28 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً من 16 دولة، ومسافته الإجمالية 438.8 كلم موزعة على خمسة مراحل، كما أعلنت اللجنة عن تنظيم طواف محلي للشباب تحت 16 و17 و18 سنة للفردي والفرق، ومسافته الإجمالية 238 كلم موزعة على أربعة مراحل، وكذلك سباق خاص للمعاقين يسبق انطلاقة المرحلة الأولى للطواف يوم 28 يناير الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمدار بمنطقة الجادة -الشارقة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعبداللطيف الفردان عضو مجلس الشارقة الرياضي، وياسر عمر الدوخي مدير الطواف، وممثلي الجهات والمؤسسات الراعية والشركاء، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي المجلس وممثلي وسائل الإعلام.

وأشار عيسى هلال أن الطواف ليس كغيره من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المجلس على مدار العام.. فهو يحظى بمكانة رفيعة، واهتمام كبير، وله اعتبارات كثيرة، تجعله في مقدمة الأحداث والفعاليات التي تتصدر روزنامة المجلس، ليس في هذا العام، الذي نستهله بنسخته السابعة، وإنما في كل عام منذ انطلاقته الأولى في 2012.. ويكفي للتأكيد على ذلك أنه حظي منذ لحظة ميلاده برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما كان لاهتمام ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، الدور الأكبر في ارتقاء الحدث وتطوره من دورة إلى أخرى.

وأضاف: نشكر جهود كل من سبقونا على هذا الدرب وأخص بالذكر الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي الرئيس السابق للمجلس، وأحمد ناصر الفردان الأمين العام الأسبق للمجلس الذي تولى رئاسة اللجنة العليا المنظمة للطواف من الدورة الأولى حتى الرابعة، ونتطلع إلى تحقيق النجاحات في ظل الدعم اللازم للنسخة السابعة.

وتحدث بعد ذلك، عبدالملك جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة ورحب بالحضور، وقال: عملت اللجنة المنظمة بروح الفريق وحرصت على تقديم كل ماهو جديد، فاعتمدت تنظيم طواف محلي لفئة الشباب للفردي والفرق تحت 16 و17 و18 سنة، من أربع مراحل لمسافة إجمالية تبلغ 238 كم، بحيث يبدأ وينتهي بالتزامن مع الطواف الدولي، كما بادرنا إلى تنظيم سباق خاص لتحفيز المعاقين والاحتفاء بهم قبل انطلاقة المرحلة الأولى للطواف يوم 28 الجاري، وأكد أن الحدث سيشهد جملة من الفعاليات والبرامج المعبرة عن تراث الدولة وثقافتها، واستطرد قائلاً: لقد حرصنا على تحقيق أكبر فائدة ممكنة لدراجي الإمارات من خلال الاحتكاك بالأبطال الدوليين ومتابعتهم، ونعدكم بنسخة استثنائية لطواف الشارقة الدولي في دورته السابعة.

واستعرض ياسر الدوخي مدير الطواف تفاصيل الحدث، وذكر أن طواف الشارقة الدولي سيقام هذا العام من خمس مراحل، بمشاركة 144 دراجاً يمثلون 24 فريقاً ومنتخباً، من 16 دولة وبيانهم كالتالي: المنتخب السعودي، والمنتخب الكويتي ومنتخب عمان والمنتخب المصري والمنتخب السوري والمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. وبالنسبة إلى الفرق: فريق الأكاديمية البحريني من مملكة البحرين، وفريق ترينجانو من ماليزيا، وفريق طشقند من أوزبكستان، وفريق التنمية من منغوليا، وفريق دوكلا من سلوفاكيا، وفريق ساكاريا برو من تركيا، وفريق مايو سي سي من تايوان، وفريق روجاي من إندونيسيا. وبالنسبة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون المشاركة بمنتخب الإمارات، كممثل للدولة، ومن الفرق: فريق النصر، فريق شباب الأهلي، فريق نادي أبوظبي للدراجات، فريق شرطة دبي، فريق الشعفار جميرا، فريق تريك ام 7، فريق تورك، وفريق ياسي.

أما طواف الشباب المصاحب للطواف الدولي فسيقام من أربع مراحل، بمسافة إجمالية 243.8 كلم، ويشارك فيه 36 دراجاً يمثلون 6 فرق من أندية الدولة هي: الشارقة، شباب الأهلي، النصر، أبوظبي للدراجات، خورفكان، الحمرية. وبالنسبة إلى سباق المعاقين الذي سيسبق انطلاقة طواف الشارقة الرئيسي، فسيقام بمشاركة 15 لاعباً، لمسافة 8.8 كلم، ضد الساعة، لفئة (C، H).

كما استعرض الدوخي قمصان التميز: «الأصفر» برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسيحظى به صاحب المركز الأول الذي يحقق أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، و«الأحمر» برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسيحصل عليه صاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، و«الأخضر» برعاية مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وسيحصل عليه صاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة، و«الأبيض» برعاية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسيكون من نصيب صاحب المركز الأول بالنسبة للشباب تحت 23 سنة، وقميص «علم الإمارات» برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي الذي سيحقق أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، أما بالنسبة إلى الطواف المحلي للشباب فستوزع نفس القمصان بألوانها المذكورة، وسيمنح القميص الأبيض لصاحب أفضل زمن في فئة 16 سنة.