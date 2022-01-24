تألق «فاليانت برنس»و«بوك رفيو» بمضمار ميدان



دبي (الاتحاد)

توج الجواد «فاليانت برنس» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، بلقب سباق طيران الإمارات البالغ جائزته 95.000 درهم في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1600 متر، الذي أقيم مساء الأحد بنادي دبي لسباق الخيل في ميدان.

وقدم البطل عرضاً قتالياً، أكد فيه علو كعبه، في الحفل الذي أنطلق في الثانية والنصف مساء، وتألف من 7 أشواط مثيرة بمشاركة 100 خيل عربية ومهجنة أصيلة، وبجوائز مالية بقيمة 602,500 ألف درهم برعاية طيران الإمارات.

وفاز «بوك رفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بارزلونا، بالشوط السادس لمسافة 1900 متر – هانديكاب، على لقب سباق امارتس سكاي كارجو، البالغ جائزته 87.500 درهم.

وكان نجم الحفل الفارس العماني سيف البلوشي، الذي حقق ثنائية عبر «اناتو دو كارير» لعلي حداد، بأشراف إبراهيم الحضرمي جاء أولها في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب سباق المغامرات العربية والبالغ جائزته 80 ألف درهم.

وجاء الفوز الثاني للفارس المتألق عبر الفرس «مجهولة» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب سباق الإمارات للعطلات البالغ جائزته 82.500 درهم.

وذهب لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب سباق امارتس سكاي واردز البالغ جائزته 82.500 دره إلى «بندوق» لمحمد خليل أحمد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة جيمس دويل.

ونال «جدول» لشادويل، بإشراف دوج واتسون وقيادة دين اونيل، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب سباق امارتس دوت كوم البالغ جائزته 87.500 درهم، على الأرضية العشبية.

وحصد «المظهر» لتوفيق سعيد علي بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنطونيو فريزو، لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر، على لقب سباق طيران الإمارات البالغ جائزته 87.500 درهم.