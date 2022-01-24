اختتام بطولة دبي الدولية لتنس الشباب



دبي (الإتحاد)

أسدل الستار على النسخة 19 لبطولة دبي الدولية للشباب، ثاني البطولات الدولية التي ينظمها اتحاد التنس في العام الجديد، وتوج ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى.

وأسفرت النتائج عن فوز الهولندي لوكا نوفاكوفيتش بالمركز الأول في فردي الشباب عقب تخطيه البلجيكي جاك بمجموعتين نظيفتين (6-4) و(6-3)، وفي فردي البنات فازت الروسية كيرا ماتوشكين بالمركز الأول بتفوقها على اللتوانية لايما فلدسون بمجموعتين نظيفتين (7-5) و(6-3)، أما في زوجي الشباب ففاز الثنائي الفرنسي شمبونير والبلجيكي لوج بالمركز الأول بعد تفوقهما على الثنائي الأوكراني لاكوبنكو والبريطاني نستولا بمجموعتين لواحدة (13-11) و(7-6) و(4-6)، وفازت البريطانيتان كولنج ودجنسن بالمركز الأول لزوجي البنان بعد فوزهن على الثنائي الروسيتان مرتيونينا وسمرنوفا بمجموعتين نظيفتين (6-4) و(6-2). وشارك من الإمارات أربعة لاعبين وهم عدنان المرزوقي وعمر أحمدي وسعود الجسمي وعبد الله المرزوقي.

وقال الأمين العام لاتحاد التنس: «إن البطولة ظهرت بشكل فني مميز بعد أن قدم المتنافسون من كلا الجنسين مستويات فنية عالية تعكس الإمكانيات المتطورة التي يتمتعون بها، مما انعكس على قوتها، خاصة وأنها أثمرت فوائد إيجابية استفاد منها لاعبو الإمارات الذين شاركوا في البطولة، إضافة إلى أن البطولة أقيمت بالتعاون مع أكاديمية بوكا للتنس، مما أسهم بتحقيق مكاسب تنظيمية مميزة يمكنها أن تساهم بالمزيد من النجاح مستقبلاً».

وفي سياق متصل أكد خليل حسين المدير العام للجهة المشرفة على توب سبين للتنس أن التعاون المشترك بين اتحاد اللعبة وأكاديميات التنس سيعود بفوائد كثيرة في المستقبل خلال تنظيم البطولات الدولية، وعلى اللعبة أيضاً، بعدد من المكاسب المهمة التي ستشجع على ممارسة رياضة التنس بشكل أكبر في صفوف الأولاد والبنات في المستقبل، مما يشجع على بذل جهود أكبر لمزيد من التعاون، وبما يساهم بدعم الرياضة الإماراتية مقدماً الشكر لاتحاد التنس لتعزيز التعاون بينه والأكاديميات وبما يخدم مسيرة اللعبة.