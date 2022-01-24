دبي.. وجهة معسكرات الأندية الأوروبية

دبي (الاتحاد)



تواصل الأندية والمنتخبات العالمية وكبار نجوم الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، الحضور إلى دبي للدخول في معسكرات تدريب شتوية، أو تكملة برنامج العلاج للاعبين المصابين، أو قضاء فترة إجازة في ظل توقف المنافسات في عدد من الدوريات الأوروبية ومن بينها الدوري الإنجليزي، حيث يواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المنظمين لاستقطاب حضور الفرق والرياضيين العالميين للاستفادة من روعة الطقس وتميز المنشآت السياحية والرياضية والمرونة في حركة السفر والتنقل والاستمتاع بجودة الحياة.

وفي تأكيد على مكانة الرياضة في الاقتصاد ونمو حركة السياحة الرياضية في دبي وأن الرياضة تعد من أهم وجهات دبي، يعسكر في دبي خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر يناير الجاري وحده 16 منتخباً ونادياً في كرة القدم وعدد من الرياضات من بينها: ليجا وارسو البولندي الذي خاض معسكراً تدريبياً متكاملاً وزار إكسبو دبي، وعدد من الأندية الروسية وهي زينيت وسبارتاك موسكو وكراسنودار ونادي رودينا، إلى جانب أندية جوهور دار التعظيم الماليزي وريجا اف سي اللاتيفي، وجيلينيا السلوفاكي، وبوتيف بلوفديف البلغاري، والمنتخب اللبناني الأولمبي لكرة القدم، والمنتخب الأردني لكرة القدم.

ويصل خلال الساعات المقبلة ناد كبير حاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعدد من الفرق الأوروبية، من بينها نادي أرسنال الإنجليزي الذي يعود مرة أخرى إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي قصير لإعادة الحيوية للاعبين والعودة إلى المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث تعد دبي وجهة مفضلة للأندية الإنجليزية للتدريب، وفي المقدمة منها ليفربول ومانشستر يونايتد.

وأنهى نجم الكرة الفرنسية بول بوجبا المراحل الأخيرة من علاجه في دبي، حيث يقضي عدة أيام إضافية في «دانة الدنيا» قبل العودة للتدريب الجماعي مع فريق مانشستر يونايتد، فيما سيصل عدد من نجوم مانشستر يونايتد والأندية الانجليزية إلى دبي خلال الساعات القليلة المقبلة لقضاء إجازه لعدة أيام، مستفيدين من عدم وجود مباريات لفرقهم خلال الأيام المقبلة في الدوري الإنجليزي.