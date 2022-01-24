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الوصل يتأهل إلى المربع الذهبي لدوري السلة
الوصل يتأهل إلى المربع الذهبي لدوري السلة
الإثنين 24 يناير 13:46

 
علي معالي (دبي)
أكمل الوصل فرق المربع الذهبي لدوري رجال السلة بالتأهل لهذه المرحلة بعد الفوز على الوحدة في مباراة الإياب بنتيجة 94- 65، وكانت لقاء الذهاب  قد انتهى بفوز الأصفر بنتيجة 75- 53.
وكانت فرق شباب الأهلي والشارقة قد ضمنت التواجد في المربع الذهبي بالصدارة والوصافة لدور المجموعات، ثم نجح النصر في أن يكون الفريق الثالث المتأهل بتخطي عقبة البطائح في مباراة كانت أيضاً بنظام الذهاب والإياب، حتى نجح الوصل في أن يكمل فرق المربع.
ويلتقي الوصل في قبل النهائي مع الشارقة في مباراتين بنظام الذهاب والإياب، وقد نجح مدرب الوصل البوسني زوران في أن يستعيد قوة الفهود في هذه الفترة من البطولة، واستطاع الوصل في مباراته ضد الوحدة أن يتفوق في 3 أرباع بنتيجة 31- 15,30- 7,21- 19، في حين نجح العنابي في التفوق خلال الربع الأخير والرابع بنتيجة 24- 12.
وسوف تتوقف مباريات الدوري حتى الانتهاء من بطولة دبي الدولية المقرر لها 9 من الشهر المقبل بمشاركة المنتخبات العربية، وستكون هذه الفترة فرصة للفرق الـ 4 لترتيب الأوراق قبل الدخول في أهم مباريات الموسم بالتتويج بلقب الدوري.

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