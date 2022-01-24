الإمارات يتحدى الذئاب في الكأس الفضية للبولو

دبي (الاتحاد)

تتواصل غداً منافسات ثالث أيام كأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو، حيث تقام مباراة واحدة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتجمع بين فريق الإمارات الذي يلعب أولي مبارياته في البطولة وفريق ذئاب دبي كافو في ثاني مشاركاته.

ويقود فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها لوكاس مونتيفردي جونيور وتومي بيريسفورد وجاسينتو كروتو، بينما يقود فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور ومعه تشارلز كوني وكارلوس أولوا والفريدو كابيلا.

وتأتي أهمية المواجهة كونها في تحدد مسار كل منهما بصورة كبيرة في مشوار البطولة، حيث يدخل فريق الإمارات المباراة بأمل تجاوز فريق الذئاب الذي لعب مباراة الافتتاح أمام فريق الحبتور، ليضع الفريق قدمه على بداية سلم التأهل لنهائي البطولة معتمداً على العروض القوية التي قدمها خلال الموسمين الماضيين.

ويرفع فريق ذئاب دبي شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارته الأولى في الافتتاح، ساعياً إلى تضميد جراحه على حساب فريق الإمارات الذي لا يزال لم تعرف مكامن القوة والضعف لديه بسبب تشكيله الجديد، وهو الغموض الذي يصعب من مهمة الذئاب في المواجهة، التي من المنتظر أن يحضرها جمهور كبير من عشاق لعبة البولو.