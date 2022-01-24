«لقب أبوظبي» يقود بيترز لصدارة جولة دي بي وورلد

دبي (الاتحاد)

تقدم البلجيكي توماس بيترز إلى صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد»، بفضل تتويجه بلقب بطولة أبوظبي إتش أس بي سي للجولف، أولى جولات سلسلة رولكس لعام 2022.

ورفع البلجيكي المصنف 69 عالمياً، رصيده إلى 1335 نقطة بفضل تفوقه في العاصمة الإماراتية، ووضع قدمه بثبات في مقدمة الترتيب وحقق بيترز خطف الصدارة 10 ضربات تحت المعدل، ليتقدم على الإسباني رافا كابريرا بيلو والهندي شوبانكر شارما اللذين تشاركا الوصافة بـ 9 ضربات تحت المعدل، ليحصد كل منهما 694.5 نقطة ويتواجدا في المركز الثاني في ترتيب الموسم لجولة «دي بي وورلد» أيضاً.

ومع انطلاق الموسم الجديد، أصبحت الجولة تُعرف باسم «دي بي وورلد»، بعد الاتفاقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً مع الجولة الأوروبية للجولف، في خطوة تعكس جهود الإمارات البارز على الصعيد العالمي في صناعة مستقبل رياضة الجولف، وهي التي تستضيف أربع بطولات متتالية لأول مرة في تاريخها، وستقام بعد هذه البطولة، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية «Slync.io» خلال الأسبوع الجاري، ثم بطولة رأس الخيمة للجولف المقدمة من فينكس كابيتال، والتي تقام من 3 إلى 6 فبراير المقبل، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك التي تقام من 10 إلى 13 من ذات الشهر.

وستطوف الجولة دول العالم على مدار العام الجاري، قبل أن يكون الختام الكبير في بطولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل.