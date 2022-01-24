«أجانب النسور».. «نصف الفاعلية»

فيصل النقبي (خورفكان)

فرض اللاعبون الأجانب في صفوف خورفكان حالة من الغموض، رغم التغييرات الواسعة هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى خمسة منهم وهو نص العدد المسجل كأجانب للفريق.

وخيب «أجانب النسور» آمال وتطلعات جماهير ناديهم بشكل عام بأداء هجومي غير مقنع خلال مباريات الدور الأول، رغم أن حصيلة تسجيلهم بلغ 12 هدفاً فقط من أصل 17 سجلها الفريق.وبالنظر للأرقام الرسمية فقد تساوى البرازيليان باولينو ورافائيل دودو برصيد 4 أهداف لكل منهما، وأحرز مهاجم الفريق الثاني القادم من النصر على سبيل الإعارة كيكوي جيسيوس هدفين، أما المهاجم الفريق الرئيسي دوجلاس فقد سجل هدفاً وحيداً ومثله لجونيور، فيما جاءت أهداف المواطنين عن طريق إسماعيل الحمادي وسالم الحمادي وفلاح وليد وجاسم يعقوب ووليد عباس مدافع شباب الأهلي في مرماه.

ورغم البداية الجيدة للفريق وحتى الجولة العاشرة، حيث حقق الفريق 15 نقطة جاءت المباريات الأربعة الأخيرة بالخسائر أمام الشارقة 3/1 وأمام الجزيرة 4/0 وأمام كلباء 1/0 وأخيراً أمام شباب الأهلي 3/1، ولم يسجل الفريق سوى هدفين بأربع جولات مع أنه نجح خلال 9 جولات بتسجيل 15 هدفاً.

وفشل بقية اللاعبين الأجانب، وهم لويس فرنانديز وبورخا وأسامة رشيد وعبدالله الرفاعي وتيدي، في إثبات التواجد وخرج موسمهم بلا أهداف ولم يقدموا الإضافة المرجوة للفريق.

واختفت الكرة الهجومية التي يلعبها الفريق بعد إقالة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، والتي جاءت بعد لقاء الجزيرة الذي انتهى برباعية، ولم ينجح مدرب الاحتياط المواطن عبدالمجيد النمر في انتشال الفريق من كبوته الفنية حتى الآن.