دوفان زاباتا.. تحدي «البريميرليج» !

أنورإبراهيم (القاهرة)

تزايد اهتمام الصحافة الإنجليزية في الآونة الأخيرة بتسليط الأضواء على المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا نجم أتلانتا بيرجامي الإيطالي، بعد أن أبدت إدارة نيوكاسل الجديدة رغبتها في الحصول على خدمات هذا اللاعب، بتقديم عرض، تأمل في موافقة النادي الإيطالي عليه، ولكنها لم تكشف النقاب عن قيمة هذا العرض.

ويتمتع زاباتا المولود في أول أبريل 1991(30 سنة) ببنية قوية وطول فارع وسرعة كبيرة، إلى جانب موهبته ومهاراته الفردية التي جعلت منه مهاجماً خطيراً، لطالما أنقذ أتلانتا في مباريات كثيرة، منذ أن انتقل إليه على سبيل الإعارة عام 2018، وبعد أن وقع عقداً نهائياً مع هذا الفريق في 2020.

وإذا ما انتهى الأمر إلى اتفاق بين نيوكاسل وإتلانتا، وجاء زاباتا إلى إنجلترا، فإنه سيمثل «اختباراً حقيقياً» و«تحدياً مختلفاً» لدفاعات الأندية التي تعلب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» لأنه يملك كل المقومات الفنية والبدنية التي تمكنه من صنع أي شيء في الثلث الهجومي من الملعب، خلال أي مباراة.

ولاينسى الإنجليز، وبوجه خاص عشاق مانشستريونايتد، ما فعله هذا النجم الكولومبي خلال مباراة فريقه أتلانتا ضد «الشياطين الحمر» الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال «الشامبيونزليج» هذا الموسم، وما شكله من خطورة مستمرة على دفاع اليونايتد.

وبينما يتألق هذا النجم الكولومبي في مبارياته مع فريقه الإيطالي، يتوقع المراقبون أن ينجح زاباتا إذا مالعب في الدوري الإنجليزي، وأن يكون عنصراً«متفجراً» وقادرا على الحسم إذا نجحت الصفقة وانتقل فعلاً إلى نيوكاسل يونايتد، إذ أنه سيمثل إضافة حقيقية لهجوم هذا الفريق الذي يقاتل من أجل البقاء في دوري الأضواء والشهرة «البريميرليج».

جدير بالذكرأن دوفان زاباتا بدأ مسيرته الكروية في نادي أميركا دي كالي بكولومبيا خلال الفترة من 2008إلى 2011، ثم رحل إلى الأرجنتين ليلعب لفريق أستوديانتيس (11/2013) وبعدها شد الرحال إلى أوروبا حيث لعب لنابولي (13/2018) الذي أعاره لأودينيزي (15/2017) وسامبدوريا (17/2018) وأتلانتا (18/2020) واستقر به المقام في هذا الفريق الأخير بموجب عقد بيع نهائي من نابولي إلى أتلاتنا.