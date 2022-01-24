الوحدة يستعيد برغش ولوكاس ويفقد مارتنيز أمام العروبة



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



يخضع محمد برغش والبرازيلي لوكاس بيمينتا مدافعا الوحدة، للتأهيل، وينتظمان في تدريبات الفريق نهاية الأسبوع الحالي، ليتأكد بذلك تواجدهما مع «العنابي» أمام العروبة، في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين 4 فبراير المقبل، والتي يغيب عنها البرتغالي فابيو مارتنيز بسبب الإيقاف لنيله 3 إنذارات، فيما عاد مواطنه أدريان سيلفا من بلاده بعد رحلة قصيرة.

وبعودة الدوليين عقب انتهاء الجولتين المقبلتين من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022، تكون صفوف الفريق مكتملة بوجود جميع العناصر.

ويستأنف «العنابي» تدريباته«بعد راحة ليوم واحد أعقبت لقاء الفريق الودي مع منتخب أوزبكستان، والتي فاز بها الأخير بهدف من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء، الذي دفع خلاله الفرنسي جريجوري مدرب الوحدة، بالعناصر الأساسية في الشوط الأول، ثم منح الفرصة للاعبي الدكة في الشوط الثاني، وهي المباراة الودية الوحيدة التي خاضها الوحدة خلال فترة التوقف الحالي.

وتتواصل استعدادات الفريق في أكاديمية النادي بالشهامة حتى موعد مباراته مع العروبة في الدوري، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول بجميع اللاعبين لحالة بدنية وفنية جيدة، خاصة أن وجود «أصحاب السعادة» في المنافسة على جميع البطولات المحلية، فرض عليه أن يكون الفريق الأكثر خوضاً للمباريات في الفترة المقبلة (10 مباريات في 36 يوماً)، وهو ما يجعل تدوير المشاركة بين اللاعبين أمراً مهماً، لتفادي الإرهاق والإصابات.