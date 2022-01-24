خورفكان يعانق لقب «شاطئية المصارعة» الثانية



أبوظبي (الاتحاد)



حقق فريق خورفكان لقب بطولة الإمارات للمصارعة الشاطئية في نسختها الثاني، التي أقيمت أمس بمنطقة الخان في الشارقة، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ونظمت بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشهدت مشاركة 66 لاعباً من أندية الدولة المختلفة.

وحصد فريق خور فكان 6 ميداليات منها (3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية)، وحل في المركز الثاني فريق الفجيرة للفنون القتالية، بعد أن جمع 9 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات و4 برونزيات)، وتلاه في الترتيب الأنصار، ثم الشارقة والعين ودبي.

وعلى مستوى الفردي توج بالميدالية الذهبية، شاهين عيسى وزن 50 كجم، وحمد أحمد صالح أمام في وزن تحت 80 كجم، وعبد الرحيم عبد المولى في وزن فوق 80 كجم (خورفكان)، فيما عانق الذهب من الفجيرة عدنان مبارك في وزن 60 كجم، تميم صالح في وزن 70 كجم.

وتوج محمد جاسم أمين السر العام المساعد بالاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، يرافقه السيد عبد الله زينل المشرف العام على الألعاب في نادي خور فكان بتتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات التي رصدها الاتحاد ابتهاجاً بتلك البطولة الغالية، وعقب التتويج أعلن عبد الله زينل باستضافة النسخة الثالث من البطولة على شواطئ خورفكان.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الأندية المشاركة بالبطولة متمنياً أن تعود مراراً وتكراراً وإمارات المحبة والسلام تعيش في أمن وأمان في ظل القيادة الرشيدة، وشكر مجلس الشارقة الرياضي، ونادي خور فكان على تقدمه باستضافة البطولة المقبلة.