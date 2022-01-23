مهرجان أم القيوين الـ16 لسباقات الهجن ينطلق في ميدان اللبسة

أم القيوين (وام)



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، انطلق اليوم في ميدان اللبسة مهرجان أم القيوين السادس عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة.

وتتضمن منافسات المهرجان الذي يستمر لمدة 4 أيام، فئات الحقايق واللقايا والإيذاع، وتم رصد العديد من الجوائز للفائزين في المنافسات لتشمل 17 رمزاً و74 سيارة وجوائز نقدية على مدار 102 شوط. وبدأت السباقات بالفترة الصباحية بمنافسات سن الحقايق لمسافة 4 كلم، حيث ركضت المطايا 20 شوطاً للجماعة «أبكار وجعدان»، وجاءت نتائج الفترة الصباحية للأشواط العشرة الفائزين، «سيوف» لماجد سليمان بن سيف المالكي بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني فاز «وليف» لعبدالرحمن يعقوب الزعابي. وبالشوط الثالث تألقت «الوسميه» لخلفان راشد بن سيف الشاوي الغفلي، أما الشوط الرابع ففاز به «هملول» لمحمد خاتم بن محمد الشامسي.

وتصدرت «الريم» لسلطان علي بن مسعود المري بالخامس، و«مياس» لإبراهيم علي بن شطيط الوهيبي في الشوط السادس، بالشوط السابع، «الشاهينيه» لحمد علي سعيد بن لوميه الكتبي، وفرض «عكراش» لصالح علي بن محمد الغفلي سيطرته بالثامن، فيما الشوط التاسع من نصيب «دمعه» لسلمان علي بالرشيد الكتبي، والعاشر لـ«جلمود» لمحمد حمد بن محمد الهتيلي المري.

وشهدت منافسات للفترة المسائية 16 شوطا لسن الحقايق «أبكار وجعدان» لمسافة 3 كلم ، منها 10 أشواط لسن الحايق للشيوخ وستة أشواط لسن الحقايق للجماعة. وجاءت نتائج المراكز الأولى في سباقات الفترة المسائية.. الشوط الأول: «الهدة» لهجن الغرافة - المضمر سالم عامر المدهوشي. الشوط الثاني: «رمز» لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة - المضمر ناصر بن مشيط المري. الشوط الثالث: «أرباح» لهجن الغرافة - المضمر سالم عامر المدهوشي. الشوط الرابع: «كفاح» لهجن الغرافة - المضمر سالم هامر المدهوشي. الشوط الخامس: «سياف» لهجن الغرافة - المضمر سالم عامر المدهوشي. الشوط السادس: «غنائم» لهجن الغرافة - المضمر سالم عامر المدهوشي. الشوط السابع: «هملولة» لهجن سيح السلم - المضمر سعيد محمد بن مروشد. الشوط الثامن: «مرعب» لسعاد الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني - المضمر علي عامر الجحافي. الشوط التاسع: «الجاذبية» لهجن الغرافة - المضمر سالم عامر المدهوشي. الشوط العاشر: «الذيب» للشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا - المضمر عبسى خلفان بالشاوي الغفلي.