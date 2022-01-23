الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
منتخب اليد يفوز على الأردن في «الآسيوية»
منتخب اليد يفوز على الأردن في «الآسيوية»
الإثنين 24 يناير 00:55

رضا سليم (دبي)

حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد الفوز على الأردن بنتيجة 31-28 وهو الثاني له في المجموعة الثالثة بالدور الثاني من لبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات والمؤهلة لبطولة العالم 2023 «بولندا - السويد»، المقامة حالياً بالدمام، حيث يلعب منتخبنا على المراكز من التاسع إلى السادس عشر بعد إهدار فرصة المنافسة على بطاقات المونديال، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا 16-15. ويلتقي منتخبنا مع فيتنام الثلاثاء في ختام مباريات المجموعة الثالثة، وفي حالة فوز سيتصدر المجموعة ويلعب على المركزين التاسع والعاشر، فيما لو خسر سيلعب على المركزين الحادي عشر والثاني عشر خاصة أن فيتنام فاز على الهند 38-33. كانت الجولة الأولى قد شهدت فوز منتخبنا على الهند بنتيجة 31-21، فيما فاز الأردن على فيتنام بنتيجة 40-29، ويختتم منتخبنا مشواره في البطولة يوم 28 يناير الجاري باللعب على أحد مراكز الترضية.

منتخب اليد
البطولة الآسيوية لكرة اليد
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي: سلطان القاسمي رمز وطني جليل وعنوان للعطاء الفكري
اليوم 02:32
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
الإمارات
ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©