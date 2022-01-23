منتخب اليد يفوز على الأردن في «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد الفوز على الأردن بنتيجة 31-28 وهو الثاني له في المجموعة الثالثة بالدور الثاني من لبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات والمؤهلة لبطولة العالم 2023 «بولندا - السويد»، المقامة حالياً بالدمام، حيث يلعب منتخبنا على المراكز من التاسع إلى السادس عشر بعد إهدار فرصة المنافسة على بطاقات المونديال، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا 16-15. ويلتقي منتخبنا مع فيتنام الثلاثاء في ختام مباريات المجموعة الثالثة، وفي حالة فوز سيتصدر المجموعة ويلعب على المركزين التاسع والعاشر، فيما لو خسر سيلعب على المركزين الحادي عشر والثاني عشر خاصة أن فيتنام فاز على الهند 38-33. كانت الجولة الأولى قد شهدت فوز منتخبنا على الهند بنتيجة 31-21، فيما فاز الأردن على فيتنام بنتيجة 40-29، ويختتم منتخبنا مشواره في البطولة يوم 28 يناير الجاري باللعب على أحد مراكز الترضية.