بيترز يصطاد «الصقر المجنح» في المحاولة الثامنة بـ«أبوظبي للجولف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حلق البلجيكي توماس بيترز بـ"الصقر المجنح" بعد فوزه أمس، بلقب النسخة 17 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، أولى جولات سلسلة رولكس لعام 2022، ضمن جولة دي بي وورلد، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها في أبوظبي، ليحصد 1.333 مليون دولار، قيمة الجائزة المخصصة للبطل من مجموع الجوائز البالغ 8 ملايين دولار.

ونجح بيترز المصنف الـ 69، في الفوز بتصدره الترتيب العام في اليوم الأخير من البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى في ملعب ياس لينكس بجزيرة .

وشهد مراسم التتويج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات.

وحقق بيترز خطف الصدارة 10 ضربات تحت المعدل، ليتقدم على الإسباني رافا كابريرا بيلو الذي نال الوصافة بـ 9 ضربات تحت المعدل، وفي واحدة من مفاجآت البطولة حقق الهندي شوبانكر شارما المصنف 281 المركز الثالث، وحل رابعاً الفرنسي فيكتور دوبيسون، وخامساً النرويجي فيكتور هولاند .

وتعثر الإسكتلندي سكوت جيمسون الذي قبض على الصدارة في الثلاثة الأيام الأولى، في اليوم الختامي بتسجيله 5 ضربات فوق المعدل، لينهي البطولة في المركز العاشر بـ 6 ضربات تحت المعدل، فيما أنهى الإنجليزي تيريل هاتون حامل لقب النسخة الماضية المنافسة في المركز السادس بإجمالي 7 ضربات تحت المعدل.

وأبدى توماس بيترز سعادته بالفوز بلقب البطولة لأول مرة في خلال 8 مرات تواجد فيها بالحدث في أبوظبي، معتبراً تحقيقه لقب أول بطولة من سلسلة رولكس بالحدث المهم في مسيرته.

كما عبر عن إعجابه بملعب ياس لينكس رغم صعوبته التي ساهمت كثيراً في احتدام المنافسة على البطولة، مشيراً إلى أن اليوم الأخير شهد منافسة قوية وأنه استفاد كثيراً من تعثر جيمسون.

من جانبه، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن البطولة أبوظبي تمثل انطلاقة إمارة أبوظبي في تدشين حضورها السنوي على صعيد تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الكبرى، وقال: "بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة، غدت أبوظبي منصة رياضية عالمية ووجهة الأبطال والرياضيين النخبة ونجوم العالم وأصحاب الشأن في الحراك الرياضي الدولي، في ظل خطط نموذجية اعتمدتها حكومة أبوظبي الرشيدة والاهتمام الكبير الذي أولته لتنمية القطاع الرياضي،الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للتلاحم المجتمعي.

وأضاف: تمثل بطولة أبوظبي للجولف أنموذجاً مميزاً في تعزيز التواصل مع شعوب العالم، مشيداً بالنجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة بمشاركة 132 لاعباً يمثلون نخبة نجوم الجولف في العالم.

وهنأ معاليه النجم البلجيكي توماس بيترز لتتويجه بلقب البطولة، مشيدا بالدور المميز لمجلس أبوظبي الرياضي والجهود الاستثنائية التي تقدمها جميع الجهات المعنية والقائمة على تنظيم الحدث وتوفير أعلى معايير السلامة من أجل الحفاظ على صحة الجميع.

هنأ عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، النجم البلجيكي توماس بيترز الذي حسم اللقب بعد منافسة محتدمة شهدها الحدث العالمي على مدار 4 أيام .

وأضاف: تمثل البطولة انطلاقة مميزة لأجندة الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، ما يؤكد على مكانة أبوظبي الريادية في المشهد الرياضي العالمي، متقدماً بالشكر والتقدير لكافة الجهات الراعية وشركاء الحدث وجميع الجهات، التي أسهمت بنجاح البطولة وتعزيز المرتبة المرموقة لأبوظبي التي أصبحت الوجهة الرياضية الأفضل، في ظل ما تملكه وما تتمتع به من مقومات كبيرة تقود لتحقيق الإضافة والبصمات المبهرة لكافة الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال: فخورون بالأصداء العالمية الواسعة والتنظيم المبهر الذي رافق النسخة الـ17، برغم جميع التحديات، بيد أن الجهود الوطنية المخلصة والتعاون الكبير لكافة الجهات المختصة أس هم بتوفير جميع مقومات السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، التي آمنت البطولة وسلامة جميع المشاركين.