كورونا يحرم العراق من فائز

كوالالمبور (أ ف ب)

سيغيب مدافع المنتخب العراقي لكرة القدم والقادسية الكويتي علي فائز عن مباراتي بلاده أمام إيران ولبنان في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وقال غيث مهنا المدير الإداري للمنتخب العراقي في تصريحات إعلامية اليوم إن لاعب المنتخب مدافع القادسية الكويتي علي فائز سيغيبُ عن مواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفيات المُؤهلة إلى نهائيّات كأس العالم في قطر 2022، وذلك بعد التأكّدِ من إصابتهِ بفيروس كورونا.

وأضاف مهنا: أظهرت فحوصاتُ المَسحةِ الأخيرة للاعب التي أجراها اليوم في الكويت، أنه مصابٌ، وبالتالي يَتعذّر عليه الالتحاقُ بالمنتخبِ الوطني، وسيخضعُ لبرنامج العلاج اللازم من أجل الشِفاءِ والعودة إلى الملاعب.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني في العاصمة طهران في 27 يناير الجاري قبل أن ينتقل إلى بيروت ليحل ضيفاً على منتخب لبنان في الأول من فبراير المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويستقر المنتخب العراقي في المركز الخامس قبل الأخير في ترتيب المجموعة بأربع نقاط من أربعة تعادلات وخسارتين.