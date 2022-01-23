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الرياضي
فوز وتعادلان في ختام سباق «المراكز الأخيرة» لـ «كأس الرابطة»
فوز وتعادلان في ختام سباق «المراكز الأخيرة» لـ «كأس الرابطة»
الأحد 23 يناير 22:06

 
معتصم عبدالله (دبي)


أسدل الستار، مساء اليوم «الأحد»، على مباريات تحديد المراكز من «التاسع» إلى «الرابع عشر»، في كأس رابطة المحترفين، بإقامة ثلاث مباريات، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة، شهدت تعادل الشارقة وبني ياس 2-2، وتفوق الظفرة أمام الإمارات 3-2، وتعادل خورفكان مع العروبة 2-2.
وظفر «الصقور» بالمركز التاسع، رغم خسارته أمام مضيفه الظفرة 2-3، ليبقى برصيد 10 نقاط، مستفيداً من تعادل منافسه الشارقة أمام ضيفه بني ياس 2-2، ليرفع «الملك» رصيده إلى 9 نقاط.
وسجل ثلاثية الظفرة جواو ماركوس في الدقيقة 3، والمدافع ليوناردو اوفور في الدقيقة 50، وديوب من ركلة جزاء في الدقيقة 76، فيما أحرز ثنائية «الصقور» سي فيليمون في الدقيقة 31، ويعقوب يوسف الدقيقة 70.
في المقابل، فشل «الملك» في المحافظة على تقدمه بهدفين أمام ضيفه «السماوي»، ليحسم التعادل الإيجابي 2-2 المباراة، وافتتح سالم صالح التسجيل لـ «الملك» من رأسية في الدقيقة 44، قبل أن يضيف الغيني عثمان كامارا الثاني في الدقيقة 56، مترجماً كرة هيأها عبدالله كاظم، وعاد «السماوي»، بفضل «ثنائية» المدافع خالد الهاشمي في الدقيقتين 67، من تسديدة داخل منطقة الجزاء، و90 من ركلة جزاء حصل عليها «البديل» جواو فيكتور.
وحسم التعادل 2-2 مباراة خورفكان والعروبة، ليرفع الأول رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير، مقابل 6 نقاط للعروبة «الحادي عشر»، وسجل «الثنائي» البرازيلي كايكي جيسوس وجونينهو هدفي «النسور» في الدقيقتين 8 و66، فيما أحرز هدفي العروبة أحمد موسى في الدقيقة 19، و«البديل» رونالد ستيفن في الدقيقة 85.

 

الترتيب 

9- الإمارات «10 نقاط»
10- الشارقة «9 نقاط»
11- العروبة «6 نقاط»
12- الظفرة «6 نقاط»
13- بني ياس «5 نقاط»
14- خورفكان «4 نقاط»

رابطة المحترفين
الإمارات
الشارقة
العروبة
الظفرة
بني ياس
خورفكان
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