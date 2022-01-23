«النسخة 7» من طواف الشارقة الدولي تستعد للانطلاق

الشارقة (الاتحاد)

تعقد اليوم اللجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات، مؤتمراً صحفياً بمنطقة المدار بالجادة - الشارقة لإعلان التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بتنظيم النسخة السابعة للطواف، خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير المقبل.

يشهد المؤتمر عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وياسر عمر الدوخي مدير الطواف، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا وعدد من ممثلي الشركاء والمؤسسات والجهات الراعية والمساهمين في التنظيم، وقد وجهت الدعوة لحضوره لمختلف وسائل الإعلام بالدولة.

تجدر الإشارة إلى أن طواف الشارقة الدولي يقام سنوياً بنجاح كبير، وانطلقت دورته الأولى في 2012، لكن ظروف التكيف مع جائحة «كوفيد 19» حالت دون إقامته في السنوات الثلاث الماضية، وآخر نسخة له أقيمت في 2018 من 4 مراحل لمسافة 378 كلم، بمشاركة 114 دراجاً مثلوا 19 فريقاً ومنتخباً من 28 دولة.