63 حكماً في المعسكر الشتوي ودورة «الفار»



دبي (وام)



انطلق في دبي المعسكر الشتوي لحكام كرة القدم ودورة «الفيفا» لتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، التي يُنظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي، من 23 إلى 26 يناير الحالي، وبمشاركة 63 حكماً لكرة القدم، بينهم 3 حكام من البحرين وإيران.

وافتتح سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام فعاليات دورة تقنية الفيديو، حيث رحب بالجميع، ونقل تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للمشاركين، وكذلك لنخبة محاضري الاتحاد الدولي المشرفين على محاور الدورة التدريبية، وهم: ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في «الفيفا»، وأوسكار رويز، وخورخي لاريوندا، ومايك فان دير روست مسؤول تقنية الفيديو في «الفيفا».

شهد الافتتاح محمد علي عمر نائب رئيس لجنة الحكام، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين، وعبدالواحد خاطر من إدارة الحكام.

وتتضمن الفترة الصباحية من برنامج المعسكر الشتوي للحكام تدريبات عملية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي، على أجهزة تقنية الفيديو من خلال مباريات مصغرة بالاستعانة بلاعبين هواة، فيما تعقد في الفترة المسائية محاضرات نظرية بقاعة الاجتماعات في فندق مير كيور بدبي.

وقال سالم علي الشامسي: سعداء وفخورون بأداء حكام كرة القدم، خلال إدارتهم لمسابقات أندية المحترفين، حيث لمسنا تطوراً يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، من خلال عملية تطوير منظومة التحكيم الإماراتية، وقمنا باستقطاب نخبة محاضري الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم لتنفيذ خطط التطوير، فضلاً عن عناصرنا المحلية التي تملك خبرات واسعة في مجال التحكيم.

وأضاف: نضع ثقتنا الكاملة في حكم كرة القدم الإماراتي الذي يُقدم أداءً متميزاً، ونسعى معاً ودائماً للأفضل، ومحظوظون بالدعم الكبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لكافة الأنشطة وورش العمل والدورات التطويرية للجنة الحكام، والتي ستؤتي بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.

وأشاد الشامسي بالتعاون والتنسيق الكبيرين بين الاتحادين الإماراتي والدولي، في الأمور كافة التي تسهم في تعزيز خبرات حكام كرة القدم في الإمارات، مشيراً إلى أنه يأمل في أن يحقق الحكام مزيداً من النجاحات في الفترة القادمة، والتي ستُمهد الطريق لوصول حكام كرة القدم الشباب إلى مستويات تؤهلهم لحمل الشارة الدولية.