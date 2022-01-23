بصعوبة.. ريال مدريد يعود من بعيد

مدريد (د ب أ)

قلب فريق ريال مدريد تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه إلتشي وتعادل معه 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهدت هذه الجولة أيضاً فوز أوساسونا على غرناطة 2-0.

وسجل هدفي إلتشي لوكاس بوي في الدقيقة 42 وبيري ميلا في الدقيقة 76، فيما سجل هدفي ريال مدريد لوكا مودريتش في الدقيقة 82 من ركلة جزاء وإيدير ميليتاو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر كريم بنزيمة، لاعب الريال، ركلة جزاء في الدقيقة 33.

ورفع الريال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام إشبيلية، كما رفع إلتشي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أوساسونا على مضيفه غرناطة 2-0.

وسجل هدفي أوساسونا ديفيد جارسيا في الدقيقة 64 وإنريكي جارسيا كيكي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.